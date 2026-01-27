Política

Petro arremetió contra EE. UU., a pocos días de la reunión con Trump; pidió que devuelvan a Maduro a Venezuela y que sea juzgado en su país

El presidente colombiano dijo que Trump se parece al señalado dictador Nicolás Maduro.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 8:43 p. m.
Gustavo Petro agitó la reunión con Donald Trump.
Gustavo Petro agitó la reunión con Donald Trump. Foto: PRESIDENCIA, AP

A ocho días de la reunión que sostendrá el presidente de la República, Gustavo Petro, con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario colombiano dio una fuerte declaración que llamará la atención de la Casa Blanca.

En su intervención de este martes 27 de enero, en el centro de Bogotá, Petro dijo que Trump se parece al señalado dictador Nicolás Maduro.

“Y la manera de superar eso no es con el misil sobre los pobres, bombardear a Caracas, la patria de Bolívar; eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen, porque creen en el petróleo; como Uribe, son iguales”, afirmó el jefe de Estado.

También habló sobre la captura de Maduro y afirmó: “Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense; ¿y por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea, aunque nosotros también venimos de Europa; la cultura europea también es nuestra”.

“¿Cómo se les ocurre bombardear la patria de Bolívar? Esa marca no será contra Maduro, así muera en una cárcel de los Estados Unidos. Esa marca es histórica, no se olvidará jamás”, insistió el presidente Gustavo Petro.

Por último, expresó: “Y al paso de los tiempos y los tiempos, no se olvidará que la primera ciudad latinoamericana bombardeada en la historia fue la ciudad de Bolívar, que era un libertador, que amaba a Washington, y por eso murió él, muerto por la sed, porque no le dieron agua, en una hacienda esclavista del señor Mier”.

Gustavo Petro ya tiene visa para asistir a la reunión con el presidente Donald Trump: ¿cuántos días puede estar en Washington?

El cara a cara entre Petro y Trump se realizará el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, el cual se dará en medio de una fuerte tensión que tiene a Colombia en una profunda crisis diplomática con Estados Unidos.

