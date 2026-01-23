MUNDO

Marco Rubio llamó a la canciller colombiana Rosa Villavicencio: estos fueron los temas tratados

La llamada tuvo lugar en las últimas horas. Empiezan a revelarse algunos detalles de la comunicación.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
23 de enero de 2026, 3:24 p. m.
Marco Rubio y Rosa Villavicencio.
Marco Rubio y Rosa Villavicencio. Foto: GETTY y SEMANA

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habló hoy con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio.

Según confirmó Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado, la llamada tuvo como objetivo “discutir prioridades compartidas, incluidos los lazos comerciales, la cooperación en seguridad regional y los esfuerzos antinarcóticos”.

Ambos funcionarios dialogaron en vista de la próxima reunión bilateral presidencial el próximo 3 de febrero, en la que el presidente Trump y el presidente Petro continuarán avanzando en temas de importancia mutua entre Estados Unidos y Colombia, según el funcionario.

US Deputy State Department Spokesman Tommy Pigott speaks during a press briefing at the State Department in Washington, DC, on July 31, 2025. (Photo by Oliver Contreras / AFP)
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de EE. UU., Tommy Pigott. Foto: AFP

La cancillería de Colombia también emitió un comunicado tras el anuncio del Departamento de Estado y aseguró que se proveerán todas las garantías propias de un mandatario para el encuentro de Petro con Trump.

Mundo

Investigadores dan primera hipótesis sobre la causa del accidente de tren en España, que dejó más de 40 muertos

Mundo

Régimen de Venezuela responde a denuncia de lentitud en el proceso de liberación de presos políticos

Noticias Estados Unidos

¿Una burla? La Casa Blanca modifica con IA la foto de una manifestante arrestada para mostrarla llorando

Mundo

Vladimir Padrino habla por primera vez sobre el arma secreta de EE. UU. utilizada para capturar a Nicolás Maduro

Noticias Estados Unidos

Tormenta Fern se aproxima a Texas y enciende las alarmas

Mundo

Hombre que rescató a María Corina Machado envía mensaje a miembros del régimen que quieran huir de Venezuela: mencionó a Diosdado Cabello

Mundo

Carlos Lehder revela detalles de cómo es la cárcel en la que está Nicolás Maduro y el trato que recibe: “Un planeta oscuro”

Mundo

La sorprendente recepción del Hard Rock Stadium a Donald Trump y Marco Rubio en final de fútbol americano

Mundo

Envían a Marco Rubio la lista de presos políticos venezolanos que aún se encuentran detenidos a pesar de anuncios por parte del régimen

Mundo

Estados Unidos suspende procesos de visa de inmigrante para 75 países, incluido Colombia

“Se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello, se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”, dijo la cancillería.

Senador Rick Scott arremete contra Gustavo Petro a pocos días de su reunión con Donald Trump: “Es un terrorista (...) Si yo fuera él, yo renunciaría”

“En la conversación, se plantearon los temas a tratar en la reunión entre los mandatarios, valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos”, agregó el texto emitido por el ministerio colombiano.

“Los temas a tratar incluyeron, entre otros, la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica”, confirmó la cancillería.

El anuncio de la llamada entre los funcionarios de ambos gobiernos llega después de que se diera a conocer una visita oficial del administrador de la DEA, Terrance Cole, a Bogotá, donde sostuvo una reunión con la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el encargado de Negocios de la Embajada, John McNamara.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció previamente que se reunirá en Estados Unidos con su homólogo Donald Trump el 3 de febrero, en medio de una desescalada de tensiones diplomáticas entre ambos mandatarios.

Alto funcionario de la DEA visitó Colombia y se reunió con la fiscal general, Luz Adriana Camargo

Trump y Petro protagonizaron agrias confrontaciones verbales el año pasado y la tensión aumentó tras el ataque estadounidense a Venezuela el pasado 3 de enero, con amenazas de Trump sobre posibles acciones militares en Colombia.

Ambos bajaron el tono la semana pasada tras una llamada telefónica en la que acordaron limar asperezas.

Donald Trump invitó a Gustavo Petro a la Casa Blanca, durante la primera llamada telefónica entre los mandatarios, que tuvo lugar luego de amenazas de Washington de una posible acción militar contra Colombia.
Donald Trump invitó a Gustavo Petro a la Casa Blanca, durante la primera llamada telefónica entre los mandatarios, que tuvo lugar luego de amenazas de Washington de una posible acción militar contra Colombia. Foto: Fotomontaje El País

Petro afirmó el miércoles que su viaje a Estados Unidos “será el 3 de febrero”, en declaraciones durante un encuentro televisado con sus ministros. “Ya veremos los resultados de esa reunión”, agregó el mandatario colombiano.

En su primera conversación bilateral, los mandatarios se comprometieron a llevar a cabo acciones conjuntas para golpear al narcotráfico en Colombia, en especial al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que opera en la frontera con Venezuela.

El gobierno de Trump retiró en 2024 la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas, al considerar insuficientes sus esfuerzos para detener el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Venezuela Colombia Gustavo Petro Donald Trump
Donald Trump y Gustavo Petro Foto: SEMANA / AP / Presidencia

Con información de AFP*

VER MÁS

Marco Rubio

Más de Mundo

Marco rubio Rosa Villavicencio

Marco Rubio llamó a la canciller colombiana Rosa Villavicencio: estos fueron los temas tratados

Al menos 40 personas murieron y más de 120 resultaron heridas en el accidente ferroviario más mortífero en España en más de una década.

Investigadores dan primera hipótesis sobre la causa del accidente de tren en España, que dejó más de 40 muertos

EE.UU. criticó continuas violaciones a los derechos ciudadanos en Venezuela

Régimen de Venezuela responde a denuncia de lentitud en el proceso de liberación de presos políticos

x

¿Una burla? La Casa Blanca modifica con IA la foto de una manifestante arrestada para mostrarla llorando

Vladimir Padrino López y Donald Trump

Vladimir Padrino habla por primera vez sobre el arma secreta de EE. UU. utilizada para capturar a Nicolás Maduro

La intensa tormenta Blizzard, mientras las autoridades recomiendan viajar solo en casos de emergencia.

Tormenta Fern se aproxima a Texas y enciende las alarmas

Bryan Stern y María Corina Machado

Hombre que rescató a María Corina Machado envía mensaje a miembros del régimen que quieran huir de Venezuela: mencionó a Diosdado Cabello

Carlos Lehder y Nicolás Maduro.

Carlos Lehder revela detalles de cómo es la cárcel en la que está Nicolás Maduro y el trato que recibe: “Un planeta oscuro”

Nicolás Maduro Guerra habló sobre un mensaje enviado por su padre desde la prisión en Nueva York.

“Quiero darle un abrazo a mi papá”: el mensaje del hijo de Nicolás Maduro que se volvió viral en redes sociales

Se espera la formación de estructuras de tormentas muy grandes las cuales podrías desplazarse cientos de kilómetros durante la noche.

Esto es lo que debe tener en casa para sobrevivir a la tormenta invernal extrema en Estados Unidos

Noticias Destacadas