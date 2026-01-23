Marco Rubio llamó a la canciller colombiana Rosa Villavicencio: estos fueron los temas tratados

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habló hoy con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio.

Según confirmó Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado, la llamada tuvo como objetivo “discutir prioridades compartidas, incluidos los lazos comerciales, la cooperación en seguridad regional y los esfuerzos antinarcóticos”.

Ambos funcionarios dialogaron en vista de la próxima reunión bilateral presidencial el próximo 3 de febrero, en la que el presidente Trump y el presidente Petro continuarán avanzando en temas de importancia mutua entre Estados Unidos y Colombia, según el funcionario.

La cancillería de Colombia también emitió un comunicado tras el anuncio del Departamento de Estado y aseguró que se proveerán todas las garantías propias de un mandatario para el encuentro de Petro con Trump.

“Se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello, se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”, dijo la cancillería.

“En la conversación, se plantearon los temas a tratar en la reunión entre los mandatarios, valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos”, agregó el texto emitido por el ministerio colombiano.

“Los temas a tratar incluyeron, entre otros, la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica”, confirmó la cancillería.

El anuncio de la llamada entre los funcionarios de ambos gobiernos llega después de que se diera a conocer una visita oficial del administrador de la DEA, Terrance Cole, a Bogotá, donde sostuvo una reunión con la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el encargado de Negocios de la Embajada, John McNamara.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció previamente que se reunirá en Estados Unidos con su homólogo Donald Trump el 3 de febrero, en medio de una desescalada de tensiones diplomáticas entre ambos mandatarios.

Trump y Petro protagonizaron agrias confrontaciones verbales el año pasado y la tensión aumentó tras el ataque estadounidense a Venezuela el pasado 3 de enero, con amenazas de Trump sobre posibles acciones militares en Colombia.

Ambos bajaron el tono la semana pasada tras una llamada telefónica en la que acordaron limar asperezas.

Petro afirmó el miércoles que su viaje a Estados Unidos “será el 3 de febrero”, en declaraciones durante un encuentro televisado con sus ministros. “Ya veremos los resultados de esa reunión”, agregó el mandatario colombiano.

En su primera conversación bilateral, los mandatarios se comprometieron a llevar a cabo acciones conjuntas para golpear al narcotráfico en Colombia, en especial al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que opera en la frontera con Venezuela.

El gobierno de Trump retiró en 2024 la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas, al considerar insuficientes sus esfuerzos para detener el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

