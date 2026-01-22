Alto funcionario de la DEA visitó Colombia y se reunió con la fiscal general, Luz Adriana Camargo

La Embajada de Estados Unidos en Colombia pudo confirmar que “el administrador de la DEA, Terrance Cole, visitó Bogotá, donde se reunió con la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo; el encargado de Negocios de la Embajada, John McNamara, y el director general de la Policía Nacional, general William Rincón”.

Según la embajada, el encuentro se llevó a cabo con el fin de “discutir el fortalecimiento de la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y crear comunidades más seguras tanto en los EE. UU. como en Colombia”.

La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos se deterioró significativamente en 2025 bajo la administración de Donald Trump, afectando también a la cooperación de seguridad y narcóticos que involucra a la DEA.

Las tensiones incluyeron desacuerdos públicos sobre la lucha contra el narcotráfico, políticas de drogas y decisiones unilaterales de cada gobierno.

Estados Unidos descertificó a Colombia como un aliado en la lucha contra las drogas por primera vez en casi 30 años, argumentando que bajo el gobierno de Gustavo Petro la producción de coca y cocaína alcanzó niveles récord y que Colombia “no cumplía sus obligaciones internacionales” en esa materia.

La descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas generó diversas reacciones. Foto: AFP/ Montaje El País

¿Quién es el funcionario de la DEA?

Terrance Cole prestó juramento como administrador de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) el 23 de julio de 2025, tras su confirmación por el Senado de Estados Unidos.

Con más de 31 años de servicio público, Cole aporta una amplia experiencia operativa y “un compromiso de por vida con la seguridad pública”, según la biografía compartida en la página oficial de la DEA.

Cole comenzó su carrera en la DEA como agente especial y ascendió de rango a lo largo de dos décadas, sirviendo en diversas misiones nacionales e internacionales, incluyendo Oklahoma, Nueva York, Washington D. C., Colombia, Afganistán y Oriente Medio.

Al momento de su retiro del servicio federal en 2020, se desempeñaba como director regional interino de la DEA para México, Canadá y Centroamérica.

Terrance C. 'Terry' Cole. Foto: Getty Images

Antes de unirse a la DEA, Cole sirvió como oficial azul y dorado de la Academia Naval y fue oficial de Policía Certificado en el Estado de Nueva York.