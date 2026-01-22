Mundo

Alto funcionario de la DEA visitó Colombia y se reunió con la fiscal general, Luz Adriana Camargo

El alto mando también sostuvo un encuentro con el director general de la Policía Nacional, general William Rincón.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
22 de enero de 2026, 11:59 p. m.
Terrence Cole, la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el encargado de Negocios de la Embajada, John McNamara.
Terrence Cole, la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el encargado de Negocios de la Embajada, John McNamara. Foto: X/@DEAHQ

La Embajada de Estados Unidos en Colombia pudo confirmar que “el administrador de la DEA, Terrance Cole, visitó Bogotá, donde se reunió con la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo; el encargado de Negocios de la Embajada, John McNamara, y el director general de la Policía Nacional, general William Rincón”.

Según la embajada, el encuentro se llevó a cabo con el fin de “discutir el fortalecimiento de la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y crear comunidades más seguras tanto en los EE. UU. como en Colombia”.

La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos se deterioró significativamente en 2025 bajo la administración de Donald Trump, afectando también a la cooperación de seguridad y narcóticos que involucra a la DEA.

Las tensiones incluyeron desacuerdos públicos sobre la lucha contra el narcotráfico, políticas de drogas y decisiones unilaterales de cada gobierno.

Noticias Estados Unidos

Trump aparece con un visible hematoma en la mano y la Casa Blanca responde a los cuestionamientos sobre su estado de salud

Noticias Estados Unidos

Trump presenta la nueva Junta de Paz con controversial logo, ¿es su propia ONU?

Mundo

Donald Trump confirmó que volvió a hablar con María Corina Machado y aprovechó para referirse a Delcy Rodríguez

Mundo

¿Se avecina el fin del conflicto en Ucrania? Reunión clave de Vladímir Putin con representantes estadounidenses

Mundo

Trump asegura que una flota militar se dirige hacia Irán: “Tenemos a la Armada”

Deportes

Récord en la NBA: New York Knicks logran la victoria más abultada de su historia

Noticias Estados Unidos

Vance defiende la economía del segundo gobierno Trump y lanza advertencia a empresas: “Serán castigadas si invierten en la China comunista”

Noticias Estados Unidos

Aviones estadounidenses sobrevuelan Bolivia, para lucha antidroga: vuelve la DEA después de haber sido expulsados en 2008

Confidenciales

Cilia Flores: las primeras imágenes de la primera dama de Nicolás Maduro, capturada y esposada, en Estados Unidos

Mundo

Diosdado Cabello se burla de entrada de la CIA a Venezuela ordenada por Trump y lanzó advertencia

Estados Unidos descertificó a Colombia como un aliado en la lucha contra las drogas por primera vez en casi 30 años, argumentando que bajo el gobierno de Gustavo Petro la producción de coca y cocaína alcanzó niveles récord y que Colombia “no cumplía sus obligaciones internacionales” en esa materia.

La descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas generó diversas reacciones.
La descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas generó diversas reacciones. Foto: AFP/ Montaje El País

¿Quién es el funcionario de la DEA?

Terrance Cole prestó juramento como administrador de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) el 23 de julio de 2025, tras su confirmación por el Senado de Estados Unidos.

Con más de 31 años de servicio público, Cole aporta una amplia experiencia operativa y “un compromiso de por vida con la seguridad pública”, según la biografía compartida en la página oficial de la DEA.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmiente a presidente de Ecuador y dice que sí hay cooperación en lucha antidrogas

Cole comenzó su carrera en la DEA como agente especial y ascendió de rango a lo largo de dos décadas, sirviendo en diversas misiones nacionales e internacionales, incluyendo Oklahoma, Nueva York, Washington D. C., Colombia, Afganistán y Oriente Medio.

Al momento de su retiro del servicio federal en 2020, se desempeñaba como director regional interino de la DEA para México, Canadá y Centroamérica.

Terrance C. “Terry” Cole
Terrance C. 'Terry' Cole. Foto: Getty Images

Antes de unirse a la DEA, Cole sirvió como oficial azul y dorado de la Academia Naval y fue oficial de Policía Certificado en el Estado de Nueva York.

Más de Mundo

Feligres sorprende a sacerdote abrazándolo durante misa en Tubarão

Video muestra a un abuelo interrumpiendo a sacerdote en plena misa para buscar consuelo, tras la muerte de su nieto

x

Trump aparece con un visible hematoma en la mano y la Casa Blanca responde a los cuestionamientos sobre su estado de salud

X

Trump presenta la nueva Junta de Paz con controversial logo, ¿es su propia ONU?

Donald Trump elogió a Delcy Rodríguez y María Corina Machado

Donald Trump confirmó que volvió a hablar con María Corina Machado y aprovechó para referirse a Delcy Rodríguez

Terrence Cole, la Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo y el Encargado de Negocios de la Embajada, John McNamara

Alto funcionario de la DEA visitó Colombia y se reunió con la fiscal general, Luz Adriana Camargo

Reunión de Putin con representantes de Estados Unidos en la que se definieron 20 puntos clave

¿Se avecina el fin del conflicto en Ucrania? Reunión clave de Vladímir Putin con representantes estadounidenses

Donald Trump habría ordenado un nuevo despliegue en este país.

Trump asegura que una flota militar se dirige hacia Irán: “Tenemos a la Armada”

NBA NY Knicks

Récord en la NBA: New York Knicks logran la victoria más abultada de su historia

x

Vance defiende la economía del segundo gobierno Trump y lanza advertencia a empresas: “Serán castigadas si invierten en la China comunista”

x

Se organizan “observadores de ICE”: entrenan para vigilar a los agentes y alertar a la comunidad en medio de los operativos

Noticias Destacadas