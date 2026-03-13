Javier Arias ‘Stunt’: esta fue la última publicación en redes del ‘influencer’ capturado en Necoclí

La captura de Javier Arias Castañeda, conocido como Javier Arias ‘Stunt’, ha causado revuelo en Colombia. El joven es influencer y era reconocido en Necoclí por hacer rifas de carros de alta gama por medio de las redes sociales, lo que lo puso en el radar de las autoridades, incluyendo a la DEA.

¿Quién es el excéntrico ‘influencer’ Javier Arias Stunt, capturado con armamento y dinero en el Urabá antioqueño?

De acuerdo con la información que se ha conocido, en el Urabá antioqueño hubo gran asombro por la presencia de una lujosa Tesla Cybertruck que fue llevada por el hoy capturado, a quien le encontraron, según la Policía, armas y más de 200 millones de pesos en efectivo.

Armas, dinero y equipos de comunicación incautados en captura a Javier Arias Stunt. Foto: Dijín

El vehículo está valorado en unos 900 millones de pesos y circuló por las calles del corregimiento El Totumo en esta área del país.

Y es que, antes de que se conociera que había sido capturado por la Dijín de la Policía Nacional, Javier Arias ‘Stunt’ subió en redes sociales una nueva rifa a la que llamó “combo familiar”, en la que ofrecía varios vehículos a un mismo ganador; es decir, entregaría tres automóviles y dos motocicletas.

“Hey, bueno, familia, llegamos con su combo favorito, el combo familiar. Tres carros y dos motos, todo esto para uno de ustedes”, dijo el hoy capturado a través de sus redes sociales.

Javier Arias Stunt, creador de contenido que fue capturado en Urabá. Foto: Redes sociales A. P. I.

De igual manera, indicó que el sticker para participar en la rifa tenía un costo de 2.000 pesos, pero que por persona debían adquirir al menos 10 para poder participar en el sorteo. También generó polémica la manera en la que realizaban estos sorteos, que no tenían la vigilancia de Coljuegos.

En su cuenta de Instagram hacía gala de sus viajes por España, Dubái, Jamaica, África, Ecuador, Panamá, Holanda, Viena, Milán, Madrid, Francia, México y Brasil.

Capturan al reconocido influenciador Javier Arias Stunt, le encontraron armas en su vivienda

Precisamente, según contó él mismo en sus diferentes transmisiones, fue en este país donde conoció el complejo sistema de sorteos que lo llevó a ser reconocido en Colombia y en algunos países de Centroamérica, como Guatemala, donde era invitado especial para que demostrara sus capacidades en el stunt, esa práctica acrobática con motos que se replica con fuerza en la costa Caribe colombiana, en Medellín y Cali, entre otros lugares.