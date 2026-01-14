Senador Rick Scott arremete contra Gustavo Petro a pocos días de su reunión con Donald Trump: “Si yo fuera Petro yo renunciaría, es un terrorista”

Uno de los políticos más reconocidos en los Estados Unidos, el senador Rick Scott, quien también fue gobernador de la Florida, contó en SEMANA su opinión sobre el encuentro que se llevará a cabo en Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y el mandatario colombiano Gustavo Petro, a principios del mes de febrero.

Scott, cercano al mandatario estadounidense, se refirió a la llamada que sostuvieron ambos presidentes y la programación del encuentro, el cual calificó como “una idea terrible”.

Rick Scott ha sido un aliado estratégico de Donald Trump dentro del Partido Republicano. Durante la presidencia de Trump, respaldó sus principales políticas y, tras dejar la Casa Blanca, se convirtió en una de las figuras clave del ala más dura del partido en el Senado.

El senador estadounidense Rick Scott advirtió que el presidente Gustavo Petro podría enfrentar acciones legales en EE. UU., aunque no existen investigaciones formales hasta el momento. Foto: Captura de pantalla X @WRadioColombia

Por otro lado, Scott fue presidente del Comité Senatorial Republicano Nacional (NRSC), el organismo encargado de ganar escaños republicanos en el Senado. Ese rol lo colocó en el centro de las decisiones estratégicas del partido a nivel nacional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hace pocos días que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, visitará la Casa Blanca la primera semana de febrero.

“Estoy seguro de que [la visita] saldrá muy bien para Colombia y para Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben SER IMPEDIDAS de ingresar a Estados Unidos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Petro revela el regalo que le dará a Donald Trump en su encuentro y anuncia que lo invitará a Colombia: “Voy a llevarle algo”

Lea la entrevista a continuación:

SEMANA: ¿Cuál es su opinión respecto a la llamada que sostuvo Gustavo Petro con el presidente Donald Trump?

Rick Scott: Colombia es un amigo de los Estados Unidos, los colombianos son amigos de Estados Unidos. Petro no es un amigo de los Estados Unidos, no es un amigo de Donald Trump, es una persona terrible, es un terrorista. Entonces, es importante que en las próximas elecciones, Colombia tenga un líder que tenga una relación con los Estados Unidos, un amigo del presidente Trump y un amigo de los negocios con compañías norteamericanas.

SEMANA: Y sobre la reunión que va a haber en Washington la primera semana de febrero, ¿Cuál es su opinión?

R.S.:Es una idea terrible, pero Donald Trump es una persona que quiere reuniones con muchas personas, aunque algunos sean muy malos, como el presidente de Corea del Norte, el presidente Xi de la China comunista, Putin en Rusia, pero es una decisión del presidente Trump. En cuanto a mí, me gusta la reunión con María Corina Machado, pero no me gustan otras reuniones.

Donald Trump invitó a Gustavo Petro a la Casa Blanca, durante la primera llamada telefónica entre los mandatarios, que tuvo lugar luego de amenazas de Washington de una posible acción militar contra Colombia. Foto: Fotomontaje El País

SEMANA: Donald Trump amenazó con atacar objetivos dentro de Colombia. ¿Usted cree que ese fue el motivo de la llamada entre ambos?

R.S.: El presidente Trump está contra narcotraficantes, contra Petro, contra líderes de régimen como Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Díaz-Canel. Entonces ya sabes, que eso no va a cambiar quién es.

SEMANA: ¿Cuál es la recomendación que usted le daría al mandatario colombiano durante su reunión con el presidente Trump?

R.S.: Si yo fuera Petro yo renunciaría, es terrible, es terrible para los colombianos, pero mientras tanto, si él quisiera hacer algo, debería decir que estaba equivocado, que dejará de vender drogas a este país, que dejará de matar ciudadanos estadounidenses, que dejará de arruinar las relaciones con empresas estadounidenses y que empiece a actuar por el bien de Colombia y deje de atacar a Estados Unidos con sus palabras al Presidente Trump.

Gustavo Petro y Donald Trump Foto: SEMANA / AP / Presidencia

Cabe recordar que ambos mandatarios protagonizaron una agria confrontación verbal durante el año pasado, hasta que acordaron limar asperezas en una conversación telefónica de más de una hora.

Estados Unidos llegó a retirarle la visa a Petro después de una intervención pública en Nueva York al margen de la asamblea general de la ONU en septiembre.