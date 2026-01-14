MUNDO

Senador Rick Scott advierte a Delcy Rodríguez: Si no libera a presos políticos podría haber “un segundo ataque” en Venezuela

El senador republicano aseguró que ve a María Corina Machado como presidenta de Venezuela.

Redacción Mundo
14 de enero de 2026, 7:25 p. m.
Rick Scott y Delcy Rodríguez
Rick Scott y Delcy Rodríguez Foto: Getty Images

El senador Rick Scott, uno de los políticos más poderosos de Estados Unidos, habló con SEMANA y se refirió a la salida de Nicolás Maduro del poder después de la operación de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Scott, quien fue gobernador del Estado de la Florida, aseguró que ve a María Corina Machado como presidenta de Venezuela, dio detalles de la transición liderada por el presidente Donald Trump y habló del futuro del régimen venezolano.

El senador es conocido por tomar posiciones firmes en temas de seguridad nacional, inmigración y política exterior, especialmente en relación con gobiernos autoritarios en América Latina.

Rick ScottSenador estadounidense
Rick ScottSenador estadounidense Foto: GETTY IMAGES

Scott ha adoptado una postura muy crítica contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, antes y después de la captura del dictador venezolano, describiéndolo como autoritario, fraudulento y un peligro para la región.

Lea la entrevista completa:

SEMANA: ¿Cuál es la estrategia del presidente Donald Trump tras dejar en el mando a Delcy Rodríguez, a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino?

Rick Scott: Primero, Maria Corina Machado es mi amiga, es una gran luchadora y una gran líder de Venezuela, y creo que un día, María Corina Machado será la presidente de Venezuela.

El presidente Trump toma medidas para la transición de democracia, está claro que Delcy Rodríguez no es la presidenta de Venezuela, es una líder del régimen de Maduro y Chávez, líder de los cárteles de las drogas. De esta manera, Donald Trump ha tomado medidas para controlar los barriles de petróleo y controlar la economía y los fondos del Gobierno de Venezuela. Así que el plan que tiene el presidente Donald Trump es un plan exitoso para que en un futuro próximo haya democracia, libertad y oportunidades para todos.

Diosdado Cabello anuncia que “se está avanzando” en la reapertura de embajadas entre Estados Unidos y Venezuela

SEMANA: ¿Y cuál es su opinión sobre que se quedarán en Venezuela Vladimir Padrino y Diosdado Cabello?

R.S.: Cabello es terrible, todos los líderes en régimen son terribles y es importante que ahora Delcy Rodríguez permita la libertad para los políticos, pero es importante que no hayan muertes, lo que están tratando de hacer es una transición pacífica y una transición de paz.

Es muy importante permitir libertad para los políticos esta misma semana, también es importante que María Corina Machado tenga una reunión con el presidente Trump.

SEMANA: ¿Cómo ve usted el gobierno de transición prometido por Donald Trump y tome el poder en Venezuela?

R.S.: Yo no sé cuántos días se necesita para una transición para la democracia, es importante que todos los días, Donald Trump, el secretario Rubio, tomen medidas para la transición a la democracia, es muy importante, he hablado todos los días sobre la importancia de la democracia, la importancia de María Corina Machado y Edmundo González como líderes de Venezuela, la transición es muy difícil, la Democracia es muy difícil, pero la gente de Venezuela quiere democracia, quieren libertad, quieren oportunidades para sus niños a diferencia de otros países que uno no tiene una idea de democracia.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro
Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro Foto: AFP

SEMANA: ¿Qué es lo que está pasando con los presos que no han sido liberados en Venezuela y qué puede llegar a pasar si no los liberan?

R.S:: Si Delcy Rodríguez no promete libertad por los políticos, sus días de poder están contados. Yo hablé con el presidente Trump, Marco Rubio y toda la administración Trump sobre la importancia de la libertad de los políticos y esperemos que un día muy próximo por la libertad.

SEMANA: ¿Usted cree que va a haber un segundo ataque en Venezuela?

R.S.: Depende, depende completamente de las acciones de Delcy Rodríguez si no permite libertad de políticos un día habrá una oportunidad de un segundo ataque, yo creo que Delcy Rodríguez no quiere un segundo ataque.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela.
Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela. Foto: AFP

SEMANA: ¿Cómo cree usted que están los ánimos hoy dentro del chavismo, en la parte política y militar después de la captura de Maduro?

R.S.: Los chavistas son terribles, pero Marco Rubio y Donald Trump tienen un plan para controlar a Cabello y los militares que son malos, entonces se trata de decisiones de los líderes que son malos, tienen prisión, muerte o un viaje a otro país.

SEMANA: Se puede aumentar la recompensa por la captura de Diosdado Cabello y de Vladimir Padrino?

R.S.: Se necesita, pero creo que, Marco Rubio tiene un plan, Donald Trump tiene un plan contra Cabello y los amigos de Maduro y Chavez, entonces depende de acciones de Cabello, depende de las acciones de Delcy Rodríguez.

Marco Rubio, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino
Marco Rubio, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cómo garantizar la seguridad a los inversionistas petroleros, a los empresarios norteamericanos que quieren invertir en territorio venezolano?

R.S.: El petróleo es muy importante para oportunidades en Venezuela es muy importante para toda la gente de Venezuela es una oportunidad para salarios, por ejemplo. Se necesita inversión en compañías petroleras norteamericanas y el petróleo americano necesita más inversión y esta inversión depende completamente de la democracia.

SEMANA: ¿Cómo ve el juicio de Maduro y cuál cree usted que va a ser ese veredicto?

R.S.: Nicolás Maduro y su esposa tienen su juicio en Nueva York tienen abogados, es un trabajo de abogados, que es muy malo. En los Estados Unidos, todos los criminales tienen oportunidad para un proceso. Por su caso de defensa. Ellos tienen la oportunidad de contar su causa pero Nicolás Maduro es una persona muy mala y estará en prisión toda su vida.

