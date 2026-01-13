Mundo

Diosdado Cabello anuncia que “se está avanzando” en la reapertura de embajadas entre Estados Unidos y Venezuela

Según Cabello, las razones es para “velar por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia (Flores)”.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
13 de enero de 2026, 8:58 p. m.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello. Foto: AFP

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el Gobierno chavista está avanzando en un proceso para restablecer las embajadas de Venezuela y Estados Unidos, en medio de gestiones diplomáticas que, según dijo, permitirían brindar atención consular a Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores.

Durante una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello afirmó que la apertura de las representaciones diplomáticas en ambos países permitirá tener presencia consular que “pueda velar por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia”.

Diosdado Cabello criticó abiertamente a Gustavo Petro por declaraciones en X: “Salió a decir barbaridades”

En el marco de sus declaraciones, el funcionario explicó que actualmente no existen funcionarios diplomáticos venezolanos acreditados en Estados Unidos que puedan asistir directamente al mandatario y a su esposa, más allá de abogados que, según él, “no son venezolanos”.

Diosdado Cabello
Diosdado Cabello, Ministro del Interior de Venezuela Foto: AFP

En ese sentido, Cabello defendió que el restablecimiento de las misiones diplomáticas en Washington y Caracas responde a la necesidad de contar con representación oficial para asistir a ambos dirigentes.

Noticias Estados Unidos

Target se convierte en foco de protestas en Estados Unidos: estas son las exigencias de los ciudadanos tras denuncias de violencia del ICE

Mundo

Pedazos de “restos humanos” y una declaración sobre el Cartel de los Soles: Diosdado Cabello habló en cadena nacional

Deportes

Quedan 8 de 32 en la carrera por el Super Bowl LX: eliminados y clasificados en la ronda comodín para la divisional de la NFL

Mundo

CBS News reporta que el número de víctimas mortales en las protestas de Irán supera las 12.000

Noticias Estados Unidos

EE. UU. podría decir adiós a los límites de velocidad: ¿llega la era de las autopistas sin frenos?

Noticias Estados Unidos

Estas son las prestaciones de Seguridad Social que se están pagando esta semana en Estados Unidos

Mundo

Diosdado Cabello criticó abiertamente a Gustavo Petro por declaraciones en X: “Salió a decir barbaridades”

Mundo

Diosdado Cabello confiesa tener temor y sentirse consternado, tras captura de Nicolás Maduro

Mundo

Diosdado Cabello sostenía que Venezuela no daría “ni media gota de petróleo” a EE. UU., pero Trump aseguró que recibirá millones de barriles

Mundo

Revelan la amenaza que el gobierno de Donald Trump le hizo a Diosdado Cabello tras captura de Maduro: “No hemos terminado”

El ministro también señaló que el Gobierno venezolano está llevando a cabo un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Washington para restablecer las relaciones consulares y abordar lo que definió como el “secuestro” de Maduro y Flores, quienes fueron capturados el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense en Caracas.

Los viajes de Diosdado Cabello a la frontera colombo-venezolana para envíos de droga, según la Fiscalía de Estados Unidos

Cabello agregó que una delegación del Departamento de Estado estadounidense ya se encuentra en Venezuela realizando evaluaciones técnicas y logísticas vinculadas a la reapertura de las embajadas, mientras que diplomáticos venezolanos viajarán próximamente a Estados Unidos para realizar gestiones similares, aunque no se precisaron fechas ni detalles sobre los viajes.

Venezuela
Según Cabello, la apertura es para "proteger" a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Foto: AP

El funcionario destacó que el objetivo principal de estas gestiones es supervisar directamente la “salud y el estado” de Maduro y Flores, así como avanzar en los lazos bilaterales tras años de ruptura en las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.

La ruptura formal de relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se remonta a 2019, cuando el entonces presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la embajada estadounidense en Caracas y la expulsión de la misión diplomática, tras un prolongado deterioro de las relaciones bilaterales. Desde entonces, Estados Unidos gestionó sus asuntos respecto a Venezuela a través de su Oficina Externa en Bogotá.

Maduro en la cárcel, ¿y ahora qué? El exministro Julio Londoño Paredes explica los escenarios

El pasado 4 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que su gobierno estaba evaluando la reapertura de la legación diplomática en Venezuela, apenas un día después de la captura de Maduro y Flores para enfrentar cargos por narcoterrorismo en Nueva York.

Más de Mundo

x

Target se convierte en foco de protestas en Estados Unidos: estas son las exigencias de los ciudadanos tras denuncias de violencia del ICE

Diosdado Cabello

Pedazos de “restos humanos” y una declaración sobre el Cartel de los Soles: Diosdado Cabello habló en cadena nacional

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, hace un gesto durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas el 13 de octubre de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP)

Diosdado Cabello anuncia que “se está avanzando” en la reapertura de embajadas entre Estados Unidos y Venezuela

x

Quedan 8 de 32 en la carrera por el Super Bowl LX: eliminados y clasificados en la ronda comodín para la divisional de la NFL

Las manifestaciones sacuden el país desde el pasado 28 de diciembre.

CBS News reporta que el número de víctimas mortales en las protestas de Irán supera las 12.000

Las carreteras en la frontera entre México y Estados Unidos se han convertido en un peligro para quienes las transitan (imagen de referencia)

EE. UU. podría decir adiós a los límites de velocidad: ¿llega la era de las autopistas sin frenos?

Beneficiarios del Seguro Social esperan sus pagos de diciembre, mes en el que el SSI emitirá dos cheques por ajustes del calendario federal

Estas son las prestaciones de Seguridad Social que se están pagando esta semana en Estados Unidos

De izquierda a derecha: Diosdado Cabello y Gustavo Petro.

Diosdado Cabello criticó abiertamente a Gustavo Petro por declaraciones en X: “Salió a decir barbaridades”

Donald Trump droga

Estados Unidos hizo pasar avión militar como civil para ataques a las narcolanchas, según el New York Times: “Crimen de guerra”

Minnesota bajo advertencia de Trump: “Día del ajuste de cuentas y retribución”

Trump lanza advertencia a Minnesota: “El día del ajuste de cuentas se acerca”

Noticias Destacadas