Diosdado Cabello anuncia que “se está avanzando” en la reapertura de embajadas entre Estados Unidos y Venezuela

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el Gobierno chavista está avanzando en un proceso para restablecer las embajadas de Venezuela y Estados Unidos, en medio de gestiones diplomáticas que, según dijo, permitirían brindar atención consular a Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores.

Durante una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello afirmó que la apertura de las representaciones diplomáticas en ambos países permitirá tener presencia consular que “pueda velar por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia”.

En el marco de sus declaraciones, el funcionario explicó que actualmente no existen funcionarios diplomáticos venezolanos acreditados en Estados Unidos que puedan asistir directamente al mandatario y a su esposa, más allá de abogados que, según él, “no son venezolanos”.

Diosdado Cabello, Ministro del Interior de Venezuela Foto: AFP

En ese sentido, Cabello defendió que el restablecimiento de las misiones diplomáticas en Washington y Caracas responde a la necesidad de contar con representación oficial para asistir a ambos dirigentes.

El ministro también señaló que el Gobierno venezolano está llevando a cabo un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Washington para restablecer las relaciones consulares y abordar lo que definió como el “secuestro” de Maduro y Flores, quienes fueron capturados el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense en Caracas.

Cabello agregó que una delegación del Departamento de Estado estadounidense ya se encuentra en Venezuela realizando evaluaciones técnicas y logísticas vinculadas a la reapertura de las embajadas, mientras que diplomáticos venezolanos viajarán próximamente a Estados Unidos para realizar gestiones similares, aunque no se precisaron fechas ni detalles sobre los viajes.

Según Cabello, la apertura es para "proteger" a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Foto: AP

El funcionario destacó que el objetivo principal de estas gestiones es supervisar directamente la “salud y el estado” de Maduro y Flores, así como avanzar en los lazos bilaterales tras años de ruptura en las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.

La ruptura formal de relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se remonta a 2019, cuando el entonces presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la embajada estadounidense en Caracas y la expulsión de la misión diplomática, tras un prolongado deterioro de las relaciones bilaterales. Desde entonces, Estados Unidos gestionó sus asuntos respecto a Venezuela a través de su Oficina Externa en Bogotá.

El pasado 4 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que su gobierno estaba evaluando la reapertura de la legación diplomática en Venezuela, apenas un día después de la captura de Maduro y Flores para enfrentar cargos por narcoterrorismo en Nueva York.