Diosdado Cabello criticó abiertamente a Gustavo Petro por declaraciones en X: “Salió a decir barbaridades”

El funcionario del régimen aseguró, que como siempre, sale a veces a dar declaraciones sin tener elementos de prueba.

Redacción Mundo
13 de enero de 2026, 7:51 p. m.
Diosdado Cabello y Gustavo Petro.
Diosdado Cabello y Gustavo Petro. Foto: AP

El ministro de Interior y Justicia del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó este martes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus comentarios sobre las causas del incendio ocurrido la madrugada del 24 de diciembre en una fábrica ubicada en el estado Zulia.

Las declaraciones del funcionario se conocieron en una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Cabello afirmó que Petro emitió “barbaridades” al referirse públicamente al siniestro, sin contar con información verificada.

“El presidente de Colombia, como siempre, sale a veces a dar declaraciones sin tener elementos de prueba. Salió a decir unas barbaridades”, dijo el ministro del régimen venezolano contra el mandatario colombiano en un discurso dirigido a medios estatales.

diosdado cabelloMinistro de Justicia de Venezuela
Cabello es ministro de Justicia de Venezuela. Foto: GETTY IMAGES

El incendio del que habló Cabello se registró alrededor de la medianoche del 24 de diciembre en las instalaciones de la empresa química Primazol, en Zulia, un centro industrial dedicado a la importación y distribución de materias primas químicas. El incidente fue inicialmente reportado como un fuego controlado, sin que se hayan confirmado víctimas mortales ni causas externas oficiales.

El pasado 30 de diciembre, Petro publicó en su cuenta de X que, según versiones que circulaban, el incendio pudo haber sido resultado de un bombardeo estadounidense y que en la fábrica se mezclaba “pasta de coca para convertirla en cocaína” debido a su ubicación estratégica en el mar de Maracaibo. “Tememos que mezclan allí la pasta de coca para convertirla en cocaína”, escribió el mandatario colombiano en esa red social.

Además de criticar esa afirmación, Cabello aseguró que la rectificación de Petro, en caso de llegar, sería tardía y, a su juicio, más vergonzosa que el error inicial. “Luego te vas a retractar porque sabes que te dieron una información errada, eso da más vergüenza aún”, afirmó el ministro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro y Diosdado Cabello.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Diosdado Cabello. Foto: Montaje Semana

Tras las declaraciones de Petro, el dueño de Primazol, Carlos Eduardo Siu, rechazó públicamente las acusaciones de vínculos con narcotráfico. En un video difundido el 31 de diciembre por VTV, Siu aseguró que su empresa no produce ni empaca “ningún tipo de narcótico” y solicitó que cesen las especulaciones que, dijo, han dañado su reputación y la de su equipo.

Siu subrayó que la compañía se dedica a la importación y distribución de materias primas para diversas industrias y expresó preocupación por el impacto que las declaraciones habían tenido en la percepción pública de la empresa.

En publicaciones anteriores, el presidente Petro también ha vinculado al ELN con actividades de narcotráfico en la región, y ha atribuido la supuesta intervención estadounidense a acciones contra ese grupo. Sin embargo, varias de esas afirmaciones, incluidas las relacionadas con instalaciones en Venezuela, han sido objeto de aclaraciones y rectificaciones posteriores por parte del propio mandatario colombiano.

