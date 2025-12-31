Mundo

Empresa venezolana presuntamente atacada por EE. UU. desmiente a Petro y dice que no tiene vínculos con el narcotráfico

La compañía aseguró que el incendio ocurrido el pasado 24 de diciembre, se debió a un incidente industrial.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
31 de diciembre de 2025, 9:42 p. m.
Carlos Siu y Gustavo Petro
Carlos Siu y Gustavo Petro Foto: X/@madeleintlSUR

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este martes que Estados Unidos bombardeó una fábrica de cocaína en la ciudad venezolana de Maracaibo, a la que vinculó con la guerrilla colombiana ELN.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que su país destruyó un muelle venezolano usado presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el primer ataque terrestre de su ofensiva contra los carteles de drogas en América Latina.

“Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína”, dijo Petro en X, sin aclarar si se trata del mismo episodio anunciado por Trump.

Al respecto, los empleados de la compañía PRIMAZOL, con sede en Maracaibo, estado Zulia, solicitaron al presidente Petro que aclare y corrija la información falsa difundida, en la cual afirma que en dichas instalaciones se produce pasta de coca.

Noticias Estados Unidos

¿Suicidio o crimen? Encuentran cuerpo que pertenecería a Camila Mendoza en Texas, la adolescente de 19 años perdida desde Navidad

Mundo

Se reactiva el tren Machu Picchu tras grave accidente en el que murió una persona y otras decenas resultaron heridas

Mundo

Estados Unidos sanciona a varias empresas por servir como “flota fantasma” y financiar al régimen de Maduro

Mundo

María Corina Machado envía un emotivo mensaje de fin de año a los venezolanos: “Nos vemos pronto en nuestra tierra”

Noticias Estados Unidos

Aumentará el salario mínimo en Estados Unidos: 19 estados tendrían incremento para el 2026. Este sería el valor

Mundo

Las dos superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez para realizar operaciones navales

Mundo

Revelan primeras imágenes de uno de los drones ucranianos que intentaron atacar una residencia de Vladimir Putin

Confidenciales

La chef y candidata a la Cámara de Representantes, Leonor Espinosa, se va en contra de los nuevos impuestos al licor del gobierno Petro

Política

El nuevo rifirrafe entre Petro y Mac Master por cuenta de los datos del Dane sobre desempleo e incremento del salario mínimo

Macroeconomía

Gobierno Petro publicó decreto con nuevos impuestos para respaldar la emergencia económica: suben IVA, patrimonio y consumo

El presidente y fundador de la empresa, Carlos Siu, aseguró que son importadores de materias primas para todas las industrias y que el 24 de diciembre en horas de la madrugada hubo un incendio donde se almacena la resina y el PVC.

Esta fue la primera reacción de Maduro tras el primer ataque en tierra de EE. UU. en Venezuela

El dirigente de la compañía hizo un rápido recorrido por los galpones que no fueron afectados por el incendio.

“Rechazamos categóricamente todas las falsas acusaciones que se están haciendo”, dijo, al tiempo que agregó: “Presidente Petro, aquí no empacamos ni fabricamos ningún tipo de narcótico”.

Previamente, la empresa había enviado un comunicado respondiendo a los rumores sobre la procedencia de sus productos y las labores que se realizaban dentro de las instalaciones.

“De acuerdo con los resultados obtenidos, el incendio se originó como consecuencia de un accidente eléctrico en el sistema de cableado interno de nuestro almacén, específicamente en el área donde se encontraba almacenada resina PET”, dice el comunicado emitido por Primazol.

La empresa dijo en ese comunicado que de manera preventiva, se decidió interrumpir de forma provisional la atención presencial al público en la sede de Maracaibo, mientras se llevan a cabo las labores necesarias de resguardo y restablecimiento. Sin embargo, otro galpón situado dentro de la misma instalación no sufrió daños a causa del suceso.

En su larga publicación, Petro relacionó la instalación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla colombiana que controla la producción de cocaína en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

“Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo (narcotráfico) y su dogma mental, invadir Venezuela”, dijo Petro.

Según el centro de investigación Insight Crime, el ELN opera tanto en Colombia como en Venezuela, donde se financia con tráfico de drogas y extorsiones.

Más de Mundo

Camila Mendoza Olmos

¿Suicidio o crimen? Encuentran cuerpo que pertenecería a Camila Mendoza en Texas, la adolescente de 19 años perdida desde Navidad

Carlos Siu y Gustavo Petro

Empresa venezolana presuntamente atacada por EE. UU. desmiente a Petro y dice que no tiene vínculos con el narcotráfico

Trenes Machu Picchu

Se reactiva el tren Machu Picchu tras grave accidente en el que murió una persona y otras decenas resultaron heridas

Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos.

Estados Unidos sanciona a varias empresas por servir como “flota fantasma” y financiar al régimen de Maduro

Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición; su liderazgo representa hoy la esperanza de quienes buscan reconstruir la democracia.

María Corina Machado envía un emotivo mensaje de fin de año a los venezolanos: “Nos vemos pronto en nuestra tierra”

Salario / Moneda de cambio

Aumentará el salario mínimo en Estados Unidos: 19 estados tendrían incremento para el 2026. Este sería el valor

El presidente ruso, Vladímir Putin (derecha), y el presidente chino, Xi Jinping (izquierda), conversan mientras observan el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, Rusia, el 9 de mayo de 2025

Las dos superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez para realizar operaciones navales

El dron, según se afirma, era uno de los drones ucranianos involucrados en un presunto ataque a la residencia del presidente Vladimir Putin esta semana, una afirmación que Kiev ha negado calificándola de "mentira".

Revelan primeras imágenes de uno de los drones ucranianos que intentaron atacar una residencia de Vladimir Putin

ICE podrá usar información de Medicaid de inmigrantes tras fallo judicial en EE.UU.

Noticia desalentadora para inmigrantes en Estados Unidos: leyes migratorias se siguen endureciendo en medio de constantes tensiones

El vehículo Starship forma parte del programa estrella de Elon Musk para desarrollar el cohete más poderoso del mundo, diseñado para transportar carga y humanos a la Luna y Marte.

EE. UU. quiere llegar nuevamente a la luna y ser el primero en llegar a Marte: presidente Donald Trump firmó orden ejecutiva

Noticias Destacadas