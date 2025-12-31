Empresa venezolana presuntamente atacada por EE. UU. desmiente a Petro y dice que no tiene vínculos con el narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este martes que Estados Unidos bombardeó una fábrica de cocaína en la ciudad venezolana de Maracaibo, a la que vinculó con la guerrilla colombiana ELN.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que su país destruyó un muelle venezolano usado presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el primer ataque terrestre de su ofensiva contra los carteles de drogas en América Latina.

“Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína”, dijo Petro en X, sin aclarar si se trata del mismo episodio anunciado por Trump.

Al respecto, los empleados de la compañía PRIMAZOL, con sede en Maracaibo, estado Zulia, solicitaron al presidente Petro que aclare y corrija la información falsa difundida, en la cual afirma que en dichas instalaciones se produce pasta de coca.

El presidente y fundador de la empresa, Carlos Siu, aseguró que son importadores de materias primas para todas las industrias y que el 24 de diciembre en horas de la madrugada hubo un incendio donde se almacena la resina y el PVC.

El dirigente de la compañía hizo un rápido recorrido por los galpones que no fueron afectados por el incendio.

“Rechazamos categóricamente todas las falsas acusaciones que se están haciendo”, dijo, al tiempo que agregó: “Presidente Petro, aquí no empacamos ni fabricamos ningún tipo de narcótico”.

#INDIGNACIÓN| Trabajadores de la empresa PRIMAZOL, ubicada en Maracaibo, estado Zulia, exigen al presidente de Colombia Gustavo Petro, rectifique su fake News donde señala que en las instalaciones se fabrica pasta de coca.



Reiteraron que el incendio ocurrido el pasado 24 de… pic.twitter.com/i10Bn8lzNx — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) December 31, 2025

Previamente, la empresa había enviado un comunicado respondiendo a los rumores sobre la procedencia de sus productos y las labores que se realizaban dentro de las instalaciones.

“De acuerdo con los resultados obtenidos, el incendio se originó como consecuencia de un accidente eléctrico en el sistema de cableado interno de nuestro almacén, específicamente en el área donde se encontraba almacenada resina PET”, dice el comunicado emitido por Primazol.

La empresa dijo en ese comunicado que de manera preventiva, se decidió interrumpir de forma provisional la atención presencial al público en la sede de Maracaibo, mientras se llevan a cabo las labores necesarias de resguardo y restablecimiento. Sin embargo, otro galpón situado dentro de la misma instalación no sufrió daños a causa del suceso.

Either Trump is lying about 'striking' a factory inside Venezuela, or his people dropped a missile on Christmas Eve on a private industrial food/chemical & raw materials factory (Primazol) unrelated to the Venezuelan government or drug trafficking. They make chicken feed. https://t.co/i6FZCWkvwU pic.twitter.com/uV5nCAlfhw — Eva Golinger (@evagolinger) December 29, 2025

En su larga publicación, Petro relacionó la instalación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla colombiana que controla la producción de cocaína en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

“Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo (narcotráfico) y su dogma mental, invadir Venezuela”, dijo Petro.

Según el centro de investigación Insight Crime, el ELN opera tanto en Colombia como en Venezuela, donde se financia con tráfico de drogas y extorsiones.