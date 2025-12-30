Gobierno Trump atacó nueva embarcación con droga y mató a dos personas en el Pacífico: video muestra fuerte explosión

El Gobierno de Donald Trump sigue con su arremetida contra el narcotráfico y llevó a cabo un nuevo ataque a una lancha que, al parecer, llevaba droga. El hecho se dio este lunes, 29 de diciembre, en el Pacífico Oriental y fue confirmado por el Comando Sur de Estados Unidos.

El operativo fue denominado como Lanza del Sur y las autoridades oficiales compartieron incluso un video en sus redes sociales. Allí aseguraron que dos hombres, señalados de ser “narcoterroristas”, murieron mientras navegaban por estas aguas internacionales.

Ataque de Estados Unidos a embarcación que llevaba supuestamente droga. Foto: API

En las imágenes se ve el momento exacto en el que la embarcación es destruida en cuestión de segundos y cómo poco a poco comenzó a salir humo.

El Comando Sur precisó que este nuevo ataque, tal y como los anteriores, fue autorizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien ha estado detrás de los últimos operativos del Gobierno estadounidense para combatir las drogas y evitar que lleguen a su territorio.

Donald Trump confirmó en vivo que hubo una “gran explosión” en Venezuela tras ataque direccionado en tierra

“El 29 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, dijo el comando.

La ofensiva militar comenzó el pasado 2 de septiembre; hasta la fecha se han destruido 31 embarcaciones que supuestamente llevaban droga, aunque la polémica está en el aire porque desde la Casa Blanca no se ha presentado ninguna prueba que confirme estas informaciones.

En medio de estas 27 operaciones, las Fuerzas Militares estadounidenses han matado a por lo menos 107 personas en el Caribe y el Pacífico, lo que ha hecho que la controversia aumente.

Este es el audio en el que Trump confirmaría el ataque de EE. UU. dentro de Venezuela

El ataque de este lunes se da en medio de la polémica que hay después de que el propio Donald Trump confirmara que llevaron a cabo un operativo dentro de Venezuela, lo que acrecenta las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro.

El máximo mandatario sostuvo que se trató de la destrucción de una zona de atraque de embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Este sería el primer ataque en una zona terrestre desde el lanzamiento de su campaña militar contra el tráfico de drogas.

“Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. (…) Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona… y ya no existe”, señaló.