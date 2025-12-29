Donald Trump confirmó en vivo que hubo una “gran explosión” en Venezuela tras ataque direccionado en tierra

Donald Trump dijo este lunes que Estados Unidos atacó y destruyó una zona de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el primer ataque en una zona terrestre desde el lanzamiento de su campaña militar contra el tráfico de drogas desde América Latina.

“Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo el presidente estadounidense a los periodistas. “Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona... y ya no existe”, agregó.

“Estaba en la costa”, dijo, sin precisar si se trataba de una operación militar o de la CIA, ni dónde se produjo el ataque.

La Casa Blanca no ha confirmado de momento el ataque ni ha proporcionado detalles sobre la ubicación de este lugar, si bien de confirmarse podría ser el primer ataque directo contra territorio venezolano.

Un comentario casual del presidente Donald Trump la semana pasada despertó interrogantes sobre si las fuerzas estadounidenses podrían haber realizado su primer ataque terrestre contra cárteles de la droga en Venezuela.

Trump dijo que Estados Unidos destruyó una “gran instalación” vinculada al narcotráfico, mientras hablaba de su campaña de presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en una entrevista emitida el viernes.

“Tienen una gran planta o una gran instalación desde donde envían, ya saben, de donde salen los barcos”, señaló Trump en la emisora WABC de Nueva York durante una entrevista con John Catsimatidis, un empresario multimillonario simpatizante suyo que también es presentador de radio.

“Hace dos noches la hicimos volar por los aires. Así que los golpeamos muy duro”, agregó el presidente.

Trump no dijo dónde estaba ubicada la instalación ni dio otros detalles.

El presidente de Estados Unidos lleva semanas diciendo que Estados Unidos “pronto” comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga en América Latina, pero hasta la fecha no se han confirmado.

El gobierno de Trump ha intensificado en los últimos meses la presión sobre Maduro, al que acusa de dirigir un cártel de la droga. Estados Unidos instauró un bloqueo naval en las costas de Venezuela y ya decomisó dos buques petroleros supuestamente sometidos a sanciones.

Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: Getty Images

Maduro ha acusado a Washington de intentar derrocarlo para apoderarse de las riquezas de Venezuela.

