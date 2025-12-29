MUNDO

Donald Trump confirmó en vivo que hubo una “gran explosión” en Venezuela tras ataque direccionado en tierra

Medios internacionales habían mencionado un ataque en áreas de producción de droga en el país suramericano.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
29 de diciembre de 2025, 7:24 p. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro Foto: Montaje Semana

Donald Trump dijo este lunes que Estados Unidos atacó y destruyó una zona de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el primer ataque en una zona terrestre desde el lanzamiento de su campaña militar contra el tráfico de drogas desde América Latina.

“Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo el presidente estadounidense a los periodistas. “Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona... y ya no existe”, agregó.

“Estaba en la costa”, dijo, sin precisar si se trataba de una operación militar o de la CIA, ni dónde se produjo el ataque.

La Casa Blanca no ha confirmado de momento el ataque ni ha proporcionado detalles sobre la ubicación de este lugar, si bien de confirmarse podría ser el primer ataque directo contra territorio venezolano.

Mundo

Así quedó carro en el que viajaba el boxeador Anthony Joshua luego del grave accidente donde reportan dos muertos

Noticias Estados Unidos

Cinco nuevas leyes entran en vigor en Florida desde el 1° de enero de 2026

Noticias Estados Unidos

Tragedia en Mammoth Mountain: rescatista de esquí muere tras avalancha durante labores de seguridad

Noticias Estados Unidos

Inteligencia artificial amenaza contrataciones de programadores: Universidad de Stanford hace un estudio y muestra cifras reveladoras

Noticias Estados Unidos

Medicare exigirá aprobación previa para 17 servicios médicos: qué significa el nuevo programa para beneficiarios

Noticias Estados Unidos

Las mascotas también se ayudan: comedor social, ayuda con alimentos a mascotas de familias vulnerables

Noticias Estados Unidos

Caos invernal en EE. UU.: cómo conseguir el reembolso de su vuelo cancelado

Mundo

Este es el audio en el que Trump confirmaría el ataque de EE. UU. dentro de Venezuela

Confidenciales

Nicolás Maduro busca salir del poder y habría enviado un mensaje a un poderoso funcionario norteamericano. ¿De quién se trata?

Mundo

Nicolás Maduro busca negociar su salida con Donald Trump y apunta a vivir en Madrid: medio español revela los detalles

Un comentario casual del presidente Donald Trump la semana pasada despertó interrogantes sobre si las fuerzas estadounidenses podrían haber realizado su primer ataque terrestre contra cárteles de la droga en Venezuela.

Régimen de Maduro toma partido en posible conflicto militar: defendió a China y lanzó advertencia a EE. UU.

Trump dijo que Estados Unidos destruyó una “gran instalación” vinculada al narcotráfico, mientras hablaba de su campaña de presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en una entrevista emitida el viernes.

“Tienen una gran planta o una gran instalación desde donde envían, ya saben, de donde salen los barcos”, señaló Trump en la emisora WABC de Nueva York durante una entrevista con John Catsimatidis, un empresario multimillonario simpatizante suyo que también es presentador de radio.

“Hace dos noches la hicimos volar por los aires. Así que los golpeamos muy duro”, agregó el presidente.

Trump no dijo dónde estaba ubicada la instalación ni dio otros detalles.

El presidente de Estados Unidos lleva semanas diciendo que Estados Unidos “pronto” comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga en América Latina, pero hasta la fecha no se han confirmado.

El gobierno de Trump ha intensificado en los últimos meses la presión sobre Maduro, al que acusa de dirigir un cártel de la droga. Estados Unidos instauró un bloqueo naval en las costas de Venezuela y ya decomisó dos buques petroleros supuestamente sometidos a sanciones.

Nicolás Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: Getty Images

Maduro ha acusado a Washington de intentar derrocarlo para apoderarse de las riquezas de Venezuela.

Con información de AFP*

Mas de Mundo

Anthony Joshua sufre un accidente

Así quedó carro en el que viajaba el boxeador Anthony Joshua luego del grave accidente donde reportan dos muertos

A partir del 1° de enero de 2026, cinco nuevas leyes entran en vigor en Florida, incluyendo reformas en seguros para mascotas, salud preventiva y protección contra la crueldad animal.

Cinco nuevas leyes entran en vigor en Florida desde el 1° de enero de 2026

Donald Trump y Nicolás Maduro

Donald Trump confirmó en vivo que hubo una “gran explosión” en Venezuela tras ataque direccionado en tierra

Las montañas de Nevada podrían amanecer cubiertas de nieve durante el Día de Acción de Gracias 2025, complicando los desplazamientos festivos.

Tragedia en Mammoth Mountain: rescatista de esquí muere tras avalancha durante labores de seguridad

inseguridad

Inteligencia artificial amenaza contrataciones de programadores: Universidad de Stanford hace un estudio y muestra cifras reveladoras

Los cambios en Medicare pueden afectar los tiempos de atención de los beneficiarios.

Medicare exigirá aprobación previa para 17 servicios médicos: qué significa el nuevo programa para beneficiarios

Comedor social ayuda dando alimentos para mascotas

Las mascotas también se ayudan: comedor social, ayuda con alimentos a mascotas de familias vulnerables

Aeropuertos como O’Hare, LaGuardia y Denver concentran la mayoría de los vuelos cancelados por falta de personal de la FAA, una situación que amenaza con extenderse durante todo noviembre.

Caos invernal en EE. UU.: cómo conseguir el reembolso de su vuelo cancelado

x

En cruces fronterizos de EE. UU. identificación biométrica podría ocasionar tiempos de espera largos si no se utiliza tecnología de punta

El G7 busca en su reunión contrarrestar a Rusia y China y su influencia en el mundo.

Rusia eleva la tensión en el Pacífico y se opone a la independencia de Taiwán

Noticias Destacadas