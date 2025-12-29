Mundo

Las sorpresivas palabras de Maduro sobre Jesucristo en pleno evento militar: pidió lealtad y se hizo viral en redes sociales

Maduro también dijo que Venezuela lleva 27 semanas siendo amenazada por “Goliath”.

Redacción Mundo
29 de diciembre de 2025, 1:24 p. m.
Nicolás Maduro en un evento militar.
Nicolás Maduro en un evento militar. Foto: FB/Nicolás Maduro

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, volvió a ser noticia tras mencionar a Jesucristo en medio de la escalada de tensiones en el mar Caribe por el despliegue militar sin precedentes de Estados Unidos.

El líder chavista mencionó a Jesucristo en un discurso entre mandos militares y miembros del régimen venezolano, en el que aprovechó para arremeter contra lo que considera una amenaza militar de Estados Unidos.

“Jesús, liberador de la opresión; el Jesús redentor de los pueblos, el Jesús que jamás aprobaría una guerra para robarle las riquezas a un pueblo. (...) ¿Aprobaría amenazas militares ante un pueblo cristiano como el venezolano? (...) Es lo más contrario a Cristo”.

Maduro aseguró que las Fuerzas Armadas venezolanas están “más preparadas que nunca” para proteger la paz y la integridad territorial del país latinoamericano tras “27 semanas siendo amenazada por Goliath”, en alusión a Estados Unidos y su campaña de presión y bloqueo militar contra Caracas.

“Venezuela tiene 27 semanas siendo amenazada por Goliath y 27 semanas nuestra Fuerza Militar está desplegada con inteligencia, sabiduría y paciencia estratégica”, afirmó Maduro en su saludo anual a las tropas recogido por la cadena Globovisión.

Gobierno de Donald Trump habría realizado un ataque dentro de Venezuela: funcionarios de EE. UU. confirmaron lo que destruyeron

En su discurso, el mandatario defendió que el Ejército venezolano “está más preparado que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial para todo nuestro pueblo”.

Por otro lado, el jefe del régimen chavista exhortó a una “lealtad suprema” durante un acto celebrado en la Academia Naval Militar Bolivariana, escenario en el que destacó a las fuerzas armadas como “combatientes imbatibles” y fue obsequiado con un fusil de francotirador de determinado calibre.

Nicolás Maduro saludando a soldados en Venezuela
Nicolás Maduro saludando a soldados en Venezuela. Foto: FB/NICOLÁS MADURO

Asimismo, se dirigió a los venezolanos que han vuelto desde el extranjero a su país, al cual describió como “de paz” y “de armonía”.

“Recibimos con los brazos abiertos a todos nuestros hermanos que algún día emigraron; muchos ya regresaron aprovechando diciembre ya para quedarse aquí”, aseguró Maduro, aludiendo a las fiestas navideñas.

Sus palabras han llegado en el marco de las tensiones entre Caracas y Washington, que ha acompañado de sanciones contra líderes venezolanos e intercepciones de buques con hidrocarburos venezolanos una campaña protagonizada por los bombardeos contra embarcaciones en el mar Caribe y, en menor medida, el Pacífico oriental, que han dejado más de cien víctimas mortales.

Previamente, Maduro habían hecho un llamado al diálogo con Estados Unidos, pero “sobre la base del respeto”, y ha criticado las acciones de la oposición venezolana, en el marco de la escalada de tensión entre el país latinoamericano y Estados Unidos.

Nicolás Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro y Donald Trump. Foto: Getty Images

“Si en Estados Unidos algún día a alguien se le ocurre sobre la base de respeto conversar y superar proyectos fracasados de más de veinticinco años, aquí siempre va un presidente que representa a su pueblo para extender la mano y buscar caminos de paz, cooperación y prosperidad”, dijo el dictador venezolano.

*Con información de Europa Press.

