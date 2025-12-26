Mundo

Maduro presume fama mundial en medio de amenazas de Trump y asegura que “nada” lo puede sacar del poder

El dictador venezolano también se refirió a las medidas en contra de las naves petroleras que ha tomado Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
27 de diciembre de 2025, 3:16 a. m.
Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: AP

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien enfrenta tensiones en aumento con Estados Unidos, aseguró que la campaña que dirige el presidente Donald Trump para presionar lo ha hecho famoso.

“Usted muestra una foto mía en cualquier parte del mundo y la gente dice: ‘Maduro, Maduro’, very good (muy bien)“, dijo el líder del régimen haciendo un gesto de aprobación alzando el pulgar.

En medio de su aparición pública, Maduro dijo que “tenemos el amor de los pueblos del mundo”, mientras que el Gobierno estadounidense ha fortalecido se presencia en el Caribe y en el Pacífico, para hacer frente a los grupos narcotraficantes y, de paso, poner entre las cuerdas a Maduro.

El dictador fue señalado de liderar el Cartel de los Soles, el cual fue designado como una “Organización Terroristas Internacional”, por lo que se estableció una recompensa por Maduro de 50 millones de dólares.

Deportes

Brandon Aubrey: de jugador de soccer a fútbol americano, el único en llegar al videojuego Fifa y al Madden

Deportes

Resumen de la jornada de Navidad en la NBA: Spurs le sigue ganando a los Thunder y los Lakers no se recuperan

Noticias Estados Unidos

Gobierno de Trump revela millones de salidas y deportaciones de extranjeros, e impulsa su insólita estrategia con incentivos económicos

Deportes

Así fue el homenaje a Travis Kelce, en su última noche en el Arrowhead Stadium como jugador de Kansas City Chiefs en 2025

Mundo

Italia marca un hito en la OTAN al convertirse en el primer país en recibir el sistema Skynex

Noticias Estados Unidos

Cambiará por completo la forma en que circulan algunos conductores desde 2026: esta es la ley de California

Mundo

Somalilandia: el polémico país reconocido por Israel que es ignorado por el resto del mundo

Noticias Estados Unidos

Alerta por tormenta invernal en Estados Unidos: se presenciará la mayor acumulación de nieve en tres años

Noticias Estados Unidos

Reacciones de MAGA a los ataques de Donald Trump a islámicos en Nigeria, ¿recibió apoyo?

Venezuela libera decenas de presos políticos tras más de un año bajo custodia del régimen de Maduro

Se le suma que Trump ha sentenciado, en varias oportunidades, que sus fuerzas armadas entrarán a territorio venezolano, asegurando que saben exactamente dónde están los grupos criminales y determinando que erradicará el tráfico de drogas y que “sería inteligente” que Maduro abandone el poder.

“Tenemos el apoyo y el amor y la compresión del pueblo de Estados Unidos también, por millones”, continuó diciendo el mandatario venezolano. “Ustedes saben que es verdad, ustedes tienen sus mediciones y nosotros también”, agregó, al parecer refiriéndose al presidente estadounidense.

Discurso
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

Además, se refirió a las recientes operaciones de Estados Unidos contra los barcos petroleros del país latinoamericano: días atrás, el Gobierno de Trump incautó un buque que estaba sancionado, y desde entonces asegura que tienen interceptados otros barcos, a los cuales se les bloqueó, en su totalidad, las operaciones.

Lo anterior quiere decir que los buques petroleros que han sido sancionados por Estados Unidos tienen prohibido partir o arribar a puertos de Venezuela.

Navidad en Caracas con Maduro acorralado por Trump. “Que pase y ya”

Ante la situación, Maduro defiende que la campaña de presión ya no va dirigida hacia él, sino al petróleo de su país, el cual, según él, Estados Unidos quiere quedarse.

“No es Maduro, es el petróleo lo que quieren. No es Maduro, es el oro, las tierras raras. No es Maduro, es la riqueza natural del país”, dijo en su discurso de este viernes, 26 de diciembre. “No puede decir de Maduro que tiene armas de destrucción masiva. Nadie va a creerles, así lo digan mil veces”.

x
EE. UU. suele compartir las imágenes de los operativos en contra de los narcos en el Caribe y el Pacífico. Foto: Tomada del Comando Sur de EE. UU./X

“No pueden decir de Maduro que tiene armas biológicas, químicas. No pueden decir que Maduro está construyendo una bomba nuclear”, dijo el dictador. “Entonces repiten cuatro o cinco mentiras permanentemente”.

La Casa Blanca ordenó a las fuerzas militares concentrarse exclusivamente en la “cuarentena” del petróleo venezolano

Y aprovechó para aseverar que su país es una “histórica grandiosa que ha sido defendida y sabrá ser defendida por su pueblo”.

“Lo que nosotros queremos es paz, progreso, mejoría, avances, prosperidad”, complementó.

“2025, grandes logros. Y de ese camino, no nos saca nada”, enfatizó.

Mas de Mundo

Brandon Aubrey

Brandon Aubrey: de jugador de soccer a fútbol americano, el único en llegar al videojuego Fifa y al Madden

Nicolás Maduro.

Maduro presume fama mundial en medio de amenazas de Trump y asegura que “nada” lo puede sacar del poder

NBA Navidad

Resumen de la jornada de Navidad en la NBA: Spurs le sigue ganando a los Thunder y los Lakers no se recuperan

x

Gobierno de Trump revela millones de salidas y deportaciones de extranjeros, e impulsa su insólita estrategia con incentivos económicos

Travis Kelce en el partido de Navidad 2025

Así fue el homenaje a Travis Kelce, en su última noche en el Arrowhead Stadium como jugador de Kansas City Chiefs en 2025

Italia se convierte en el primer país de la OTAN que recibe el sistema antiaéreo Skynex de Rheinmetall

Italia marca un hito en la OTAN al convertirse en el primer país en recibir el sistema Skynex

Getty Images

Cambiará por completo la forma en que circulan algunos conductores desde 2026: esta es la ley de California

Israel: El primer país en reconocer a Somalilandia

Somalilandia: el polémico país reconocido por Israel que es ignorado por el resto del mundo

Mujer caminando en tormenta de nieve en Nueva York, Estados Unidos.

Alerta por tormenta invernal en Estados Unidos: se presenciará la mayor acumulación de nieve en tres años

Edmundo González y Nicolás Maduro

Edmundo González estalla contra régimen de Maduro tras excarcelaciones en Venezuela

Noticias Destacadas