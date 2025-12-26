Maduro presume fama mundial en medio de amenazas de Trump y asegura que “nada” lo puede sacar del poder

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien enfrenta tensiones en aumento con Estados Unidos, aseguró que la campaña que dirige el presidente Donald Trump para presionar lo ha hecho famoso.

“Usted muestra una foto mía en cualquier parte del mundo y la gente dice: ‘Maduro, Maduro’, very good (muy bien)“, dijo el líder del régimen haciendo un gesto de aprobación alzando el pulgar.

En medio de su aparición pública, Maduro dijo que “tenemos el amor de los pueblos del mundo”, mientras que el Gobierno estadounidense ha fortalecido se presencia en el Caribe y en el Pacífico, para hacer frente a los grupos narcotraficantes y, de paso, poner entre las cuerdas a Maduro.

🇻🇪 | Nicolás Maduro aseguró que es “imposible” que sectores del poder de Estados Unidos fabriquen una “realidad virtual” para imponer en Venezuela un modelo de dominación colonial. Reiteró que está dispuesto a “extender su mano” a EE.UU.

pic.twitter.com/WzcdNuoZJo — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 27, 2025

El dictador fue señalado de liderar el Cartel de los Soles, el cual fue designado como una “Organización Terroristas Internacional”, por lo que se estableció una recompensa por Maduro de 50 millones de dólares.

Se le suma que Trump ha sentenciado, en varias oportunidades, que sus fuerzas armadas entrarán a territorio venezolano, asegurando que saben exactamente dónde están los grupos criminales y determinando que erradicará el tráfico de drogas y que “sería inteligente” que Maduro abandone el poder.

“Tenemos el apoyo y el amor y la compresión del pueblo de Estados Unidos también, por millones”, continuó diciendo el mandatario venezolano. “Ustedes saben que es verdad, ustedes tienen sus mediciones y nosotros también”, agregó, al parecer refiriéndose al presidente estadounidense.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

Además, se refirió a las recientes operaciones de Estados Unidos contra los barcos petroleros del país latinoamericano: días atrás, el Gobierno de Trump incautó un buque que estaba sancionado, y desde entonces asegura que tienen interceptados otros barcos, a los cuales se les bloqueó, en su totalidad, las operaciones.

Lo anterior quiere decir que los buques petroleros que han sido sancionados por Estados Unidos tienen prohibido partir o arribar a puertos de Venezuela.

Ante la situación, Maduro defiende que la campaña de presión ya no va dirigida hacia él, sino al petróleo de su país, el cual, según él, Estados Unidos quiere quedarse.

“No es Maduro, es el petróleo lo que quieren. No es Maduro, es el oro, las tierras raras. No es Maduro, es la riqueza natural del país”, dijo en su discurso de este viernes, 26 de diciembre. “No puede decir de Maduro que tiene armas de destrucción masiva. Nadie va a creerles, así lo digan mil veces”.

EE. UU. suele compartir las imágenes de los operativos en contra de los narcos en el Caribe y el Pacífico. Foto: Tomada del Comando Sur de EE. UU./X

“No pueden decir de Maduro que tiene armas biológicas, químicas. No pueden decir que Maduro está construyendo una bomba nuclear”, dijo el dictador. “Entonces repiten cuatro o cinco mentiras permanentemente”.

Y aprovechó para aseverar que su país es una “histórica grandiosa que ha sido defendida y sabrá ser defendida por su pueblo”.

“Lo que nosotros queremos es paz, progreso, mejoría, avances, prosperidad”, complementó.

“2025, grandes logros. Y de ese camino, no nos saca nada”, enfatizó.