La Casa Blanca ordenó a las fuerzas militares concentrarse exclusivamente en la “cuarentena” del petróleo venezolano

El objetivo es utilizar primero la presión económica mediante la aplicación de sanciones a Venezuela, explicó un funcionario estadounidense.

Redacción Mundo
24 de diciembre de 2025, 10:33 p. m.
La Casa Blanca ordenó a las fuerzas militares concentrarse exclusivamente en detener los barcos petroleros.
La Casa Blanca ordenó a las fuerzas militares concentrarse exclusivamente en detener los barcos petroleros.

Un funcionario estadounidense explicó el miércoles, bajo condición de anonimato, que aunque el uso de la fuerza militar sigue siendo una posibilidad, la Casa Blanca prioriza actualmente la presión económica como principal herramienta para influir sobre Caracas, mediante la aplicación de sanciones antes de considerar otras opciones.

En ese contexto, la Casa Blanca instruyó a las fuerzas armadas de Estados Unidos a concentrar casi por completo sus esfuerzos, durante al menos los próximos dos meses, en la implementación de una “cuarentena” al petróleo venezolano, según reveló la misma fuente a la agencia Reuters, lo que refleja una estrategia enfocada más en medidas económicas que en acciones militares directas.

La bandera de los Estados Unidos se ondea a las afueras de la Casa Blanca, en Washington D.C.
La bandera de los Estados Unidos se ondea a las afueras de la Casa Blanca, en Washington D.C.

“Si bien aún existen opciones militares, el objetivo es utilizar primero la presión económica mediante la aplicación de sanciones para alcanzar el resultado que busca la Casa Blanca”, dijo el funcionario.

Las voces de crítica

El despliegue de buques de guerra en el Caribe y el bloqueo naval por parte de Estados Unidos representan “la mayor extorsión conocida en nuestra historia”, afirmó el martes el embajador de Venezuela ante la ONU.

Rusia y China criticaron duramente ante el Consejo de Seguridad de la ONU el martes la presión militar y económica que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela, a la que calificaron como “comportamiento de cowboy” e “intimidación”.

Este es el documento que ratifica la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

Estados Unidos, que desde agosto tiene desplegada una importante flota de guerra en el Caribe, ha anunciado recientemente la imposición de un bloqueo naval para evitar la exportación de petróleo venezolano.

Xi Jinping, Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump
De izquierda a derecha: Xi Jinping, Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump.

Trump acusa a Caracas de utilizar la venta de petróleo para financiar “el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros”.

Venezuela niega cualquier implicación en el tráfico de drogas y asegura que Washington busca derrocar a su presidente, Nicolás Maduro, para apoderarse de las reservas petroleras venezolanas, las más grandes del planeta.

Estados Unidos designará el Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera: “Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro”

“Los actos cometidos por Estados Unidos van en contra de todas las normas fundamentales del derecho internacional”, declaró el martes el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, quien calificó el bloqueo como una “agresión flagrante”.

“La responsabilidad de Washington también es evidente en las catastróficas consecuencias de esta actitud de cowboy”, añadió durante una reunión de emergencia solicitada por Venezuela, con el apoyo de Moscú y Pekín.

Petroleo
Estados Unidos tendrá en "cuarentena" el petróleo venezolano.

“China se opone a todos los actos de unilateralismo e intimidación y apoya a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional”, declaró por su parte el representante chino, Sun Lei.

“Estados Unidos hará todo lo que esté en su poder para proteger nuestro hemisferio, nuestras fronteras y al pueblo estadounidense”, respondió el embajador de Washington en la ONU, Mike Waltz.

Régimen de Maduro reacciona a designación de Cartel de los Soles como grupo terrorista: “Ridícula patraña”

Estados Unidos reitera las acusaciones de que “Maduro es un fugitivo buscado por la justicia estadounidense y el jefe de la organización terrorista extranjera Cartel de los Soles”.

Expertos han señalado que el Cartel de los Soles alude a redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas más que a un grupo narcotraficante como tal.

*Con información de AFP.

