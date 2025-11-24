Suscribirse

MUNDO

Régimen de Maduro reacciona a designación de Cartel de los Soles como grupo terrorista: “Ridícula patraña”

El canciller aseguró que se trata de una medida para justificar una “intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
24 de noviembre de 2025, 12:51 p. m.
Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Donald Trump
Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: Getty Images

El régimen de Nicolás Maduro aseguró que la medida de Estados Unidos de incluir en su lista de grupos terroristas al “inexistente” Cártel de los Soles no es más que una “ridícula patraña” para justificar una “intervención ilegítima”, si bien ha remarcado que fracasará al igual que el resto de acciones de “agresión”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha reaccionado de esta manera a la entrada en vigor este lunes, 24 de noviembre, de esta designación, anunciada hace una semana, después de que hubiera sido ya incluida en la lista de sanciones en julio.

“Una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen”, ha afeado el ministro venezolano en un comunicado difundido a través de su cuenta en Telegram.

Comunicado del régimen de Maduro
Comunicado del régimen de Maduro. | Foto: Cancillería venezuela

“Resulta necio que el Gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo de gobernar para tener que responder estas infamias y calumnias”, dijo Gil, en alusión a las teorías de que esta supuesta organización criminal estaría liderada por el dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su mano derecha, Diosdado Cabello.

Gil ha instado a Washington a “rectificar” esta decisión, que se enmarca en su “errática política de agresiones y amenazas” contra Venezuela, en un momento en el que los buques estadounidenses se ciernen de manera intimidatoria sobre las aguas del mar Caribe, escenario este último mes de su supuesta lucha contra las drogas.

Existe disparidad de opiniones acerca de la existencia o no de esta supuesta organización, que según algunos expertos carece de jerarquía y no pasaría de una red de corrupción conformada por políticos y altos cargos de las Fuerzas Armadas que se beneficiarían de acuerdos puntuales con grupos del narcotráfico.

El canciller de Venezuela Yvan Gil espera al embajador uruguayo en ese país, Eber Da Rosa, para la presentación de credenciales en el Palacio de Miraflores. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)
El canciller de Venezuela, Yvan Gil. | Foto: AFP

La cartera diplomática estadounidense justificó su decisión asegurando que el Cártel de los Soles, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa --incluidas en la misma lista-- es “responsable de actos de violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa”.

“Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas”, dijo el Departamento dirigido por Marco Rubio.

Contexto: Este es el documento que ratifica la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

Por su parte, el presidente Donald Trump, dijo en las últimas horas a que su Administración mantendría “conversaciones” con Maduro, por el que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares al responsabilizarlo directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.

“Es posible que debatamos, que tengamos algunas conversaciones con Maduro. Veremos en qué resulta. A ellos les gustaría hablar”, dijo en declaraciones a la prensa.

Anuncio sobre recompensa por captura de Nicolás Maduro
Anuncio sobre recompensa por captura de Nicolás Maduro. | Foto: X/@StateINL

Con información de AFP y Europa Press*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ranking de popularidad de presidentes de Sudamérica: así le fue a Gustavo Petro, que se acerca da vez más a Nicolás Maduro

2. Denuncia formal de América: delatan al juez y cómo habría decidido dar el gol al Junior

3. Paola Rey fue vista con un hombre, tras revelar su separación; video dejó en evidencia quién era su acompañante

4. Este sería el nuevo equipo de Fernando Gaviria: directivo confirmó las negociaciones

5. Caso Dilan Santiago Castro, niño hallado muerto en Usme, podría tomar otro rumbo: “Él fue puesto ahí”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Régimen de MaduroCartel de los soles

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.