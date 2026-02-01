MUNDO

Régimen venezolano excarceló al activista Javier Tarazona tras haber estado más de cuatro años en prisión

Tarazona es uno de los presos políticos de mayor perfil que permanecía en poder del régimen.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
1 de febrero de 2026, 4:53 p. m.
El activista Javier Tarazona.
El activista Javier Tarazona. Foto: AFP

El activista de derechos humanos Javier Tarazona fue excarcelado este domingo, 1 de febrero, tras cuatro años y medio de prisión, en medio de un proceso de liberaciones impulsado por el régimen venezolano, bajo presiones de Estados Unidos, informó a la AFP su hermano.

Tarazona es uno de los presos políticos de mayor perfil que aún permanecían tras las rejas, casi un mes después de que el mandato interino de Delcy Rodríguez anunciara un proceso de excarcelaciones para un “número importante” de personas.

EE. UU. anuncia la excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela

La medida responde a presiones de Estados Unidos, que dice estar a cargo de Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero.

“¡Javier por fin está libre!”, afirmó a la AFP José Rafael Tarazona, quien detalló además que su hermano fue trasladado a una iglesia en el centro de Caracas.

Estados Unidos

Crucero de Disney anuncia nuevos obsequios para sus pasajeros y una gran oferta de descuentos, ¿de cuánto es la reducción?

Mundo

Visita de Petro a EE. UU.: claves para entender el momento político entre Colombia y Washington

Mundo

Papa León XIV hizo un llamado tras tensiones entre Estados Unidos y Cuba: “He recibido con gran preocupación noticias”

Estados Unidos

Contenido ‘basura’ creado con IA busca ser eliminado: “La gente quiere la conexión humana”

Mundo

¿Qué está en juego para Colombia en la visita de Gustavo Petro a Estados Unidos?

Mundo

“No entrar en ataques personales”: Exembajador de EE. UU. ante la OEA habla del encuentro Trump-Petro en Washington

Mundo

El nuevo tablero de Medio Oriente: Roni Kaplan advierte sobre Hezbolá, Venezuela y la amenaza global contra Israel. “Irán es el cerebro de todo”

Mundo

Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, habla en SEMANA y asegura que “Delcy Rodríguez no representa una ruptura”

Mundo

María Corina Machado reacciona al anuncio de Delcy Rodríguez sobre ley de amnistía en Venezuela

Mundo

Delcy Rodríguez anuncia cierre de la temida cárcel El Helicoide, denunciada como centro de tortura

Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, estaba preso desde julio de 2021 por cargos de “terrorismo”, “traición” e “incitación al odio”.

El Helicoide es una de las cárceles en Venezuela para presos políticos más aterradoras.
Recientemente, Delcy Rodríguez anunció el cierre de la temida cárcel El Helicoide, denunciada como centro de tortura. Foto: AFP

Desde Fundaredes, el activista acusó al régimen de Maduro de albergar líderes guerrilleros colombianos en Venezuela, y advirtió sobre choques entre fuerzas militares y guerrillas en la frontera colombo-venezolana.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó que este domingo se produjeron varias liberaciones en la cárcel del Helicoide, donde estaba detenido Tarazona.

Laura Dogu, jefa de la misión diplomática de los Estados Unidos, llegó a Venezuela

La presidenta Rodríguez informó el viernes que esta cárcel política será convertida en un “centro social, deportivo, cultural y comercial”.

También pidió con urgencia al Parlamento “una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente”. Se espera que, tras la aprobación de este instrumento, cientos de presos políticos obtengan libertad plena.

Foro Penal ha verificado unas 400 excarcelaciones desde diciembre y advierte que permanecen encarcelados unos 700 presos políticos.

*Con información de AFP

Más de Mundo

Son muchas las razones por las cuales las personas buscan viajar en el crucero de Disney

Crucero de Disney anuncia nuevos obsequios para sus pasajeros y una gran oferta de descuentos, ¿de cuánto es la reducción?

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

Visita de Petro a EE. UU.: claves para entender el momento político entre Colombia y Washington

El Papa León XIV saluda cuando llega para la oración del Ángelus en la Piazza della Liberta (Plaza de la Libertad) frente al Palazzo Apostolico (Palacio Apostólico) en la finca papal de verano en Castel Gandolfo, a 40 km al sureste de Roma, el 13 de julio de 2025.

Papa León XIV hizo un llamado tras tensiones entre Estados Unidos y Cuba: “He recibido con gran preocupación noticias”

El activista Javier Tarazona.

Régimen venezolano excarceló al activista Javier Tarazona tras haber estado más de cuatro años en prisión

IA

Contenido ‘basura’ creado con IA busca ser eliminado: “La gente quiere la conexión humana”

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

¿Qué está en juego para Colombia en la visita de Gustavo Petro a Estados Unidos?

Donald Trump Gustavo Petro Frank O. Mora

“No entrar en ataques personales”: Exembajador de EE. UU. ante la OEA habla del encuentro Trump-Petro en Washington

Roni Kaplan. Portavoz de las fuerzas de defensa de Israel. Bogotá Enero 28 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

El nuevo tablero de Medio Oriente: Roni Kaplan advierte sobre Hezbolá, Venezuela y la amenaza global contra Israel. “Irán es el cerebro de todo”

Estudiantes de Yale se beneficiarán de la ampliación de la ayuda financiera, eliminando barreras económicas.

La Universidad de Yale anuncia que cubrirá los gastos de estudiantes de familias con ingresos menores a 200 mil dólares

Trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) esperan para inspeccionar a los pasajeros de las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de Portland el miércoles 1 de octubre de 2025, en Portland, Oregón. (Foto AP/Jenny Kane)

Anuncian posibles afectaciones por cierre parcial del Gobierno Federal de EE. UU.:“Podrían suspenderse temporalmente actividades”

Noticias Destacadas