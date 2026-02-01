Régimen venezolano excarceló al activista Javier Tarazona tras haber estado más de cuatro años en prisión

El activista de derechos humanos Javier Tarazona fue excarcelado este domingo, 1 de febrero, tras cuatro años y medio de prisión, en medio de un proceso de liberaciones impulsado por el régimen venezolano, bajo presiones de Estados Unidos, informó a la AFP su hermano.

Tarazona es uno de los presos políticos de mayor perfil que aún permanecían tras las rejas, casi un mes después de que el mandato interino de Delcy Rodríguez anunciara un proceso de excarcelaciones para un “número importante” de personas.

EE. UU. anuncia la excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela

La medida responde a presiones de Estados Unidos, que dice estar a cargo de Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero.

“¡Javier por fin está libre!”, afirmó a la AFP José Rafael Tarazona, quien detalló además que su hermano fue trasladado a una iglesia en el centro de Caracas.

Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, estaba preso desde julio de 2021 por cargos de “terrorismo”, “traición” e “incitación al odio”.

Recientemente, Delcy Rodríguez anunció el cierre de la temida cárcel El Helicoide, denunciada como centro de tortura. Foto: AFP

Desde Fundaredes, el activista acusó al régimen de Maduro de albergar líderes guerrilleros colombianos en Venezuela, y advirtió sobre choques entre fuerzas militares y guerrillas en la frontera colombo-venezolana.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó que este domingo se produjeron varias liberaciones en la cárcel del Helicoide, donde estaba detenido Tarazona.

Laura Dogu, jefa de la misión diplomática de los Estados Unidos, llegó a Venezuela

La presidenta Rodríguez informó el viernes que esta cárcel política será convertida en un “centro social, deportivo, cultural y comercial”.

También pidió con urgencia al Parlamento “una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente”. Se espera que, tras la aprobación de este instrumento, cientos de presos políticos obtengan libertad plena.

Foro Penal ha verificado unas 400 excarcelaciones desde diciembre y advierte que permanecen encarcelados unos 700 presos políticos.

*Con información de AFP