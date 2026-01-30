EE. UU. anuncia la excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela

Estados Unidos informó el viernes 30 de enero que “todos” sus ciudadanos detenidos en Venezuela fueron excarcelados como resultado de un proceso de liberaciones acordadas con la presidencia interina tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero.

El 8 de enero, el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones de un “número importante” de presos por razones políticas, pero familiares y defensores de derechos humanos señalan que las liberaciones marchan a cuentagotas.

“Nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses conocidos que estaban detenidos en Venezuela”, indicó la embajada estadounidense en un comunicado, sin precisar el número de excarcelaciones.

Nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses *de los que se tenía conocimiento* que se encontraban detenidos en Venezuela.



Si usted tiene información sobre algún otro ciudadano estadounidense que aún… https://t.co/ekZxj1HVRc — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) January 30, 2026

El Gobierno venezolano asegura que ha excarcelado desde antes de diciembre a más de 800 personas y pidió al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU verificar la lista.

Foro Penal ha confirmado 302 excarcelaciones tras el proceso anunciado luego de la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro en medio de una operación estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y ciudades vecinas.

Tras la caída de Maduro, Venezuela ha dado un vuelco a las relaciones con Washington que prepara el retorno de su personal diplomático a la embajada en Caracas cerrada desde 2019.

Foro Penal indicó además que 418 detenidos han sido excarcelados desde diciembre. En la actualidad hay al menos 711 presos en Venezuela, de acuerdo con el recuento de Foro Penal.

Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación, el martes 13 de enero de 2026. Foto: AP

La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, anunció más temprano el cierre de la temida cárcel del Helicoide, que ha sido denunciada como centro de torturas por la oposición y activistas de derechos humanos.

“Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”, dijo Rodríguez en un discurso ante la Corte Suprema.

La mandataria participó este viernes de la apertura del año judicial en la sede de la Corte Suprema, un acto al que tradicionalmente acude el presidente.

“Hemos decidió impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente”, informó Rodríguez en su discurso.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

La ley debe ser discutida en el Parlamento venezolano, de mayoría oficialista.

Sin detallar a quiénes sí se aplicaría la amnistía, la presidenta afirmó que quedarán excluidos “aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos”.