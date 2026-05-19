El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, prometió el martes la excarcelación de 300 presos políticos entre la víspera y el viernes, en el marco de una histórica ley de amnistía que expertos tachan de excluyente y que ha provocado un sinfín de críticas de la oposición.

“Entre el día de ayer (lunes) y este viernes 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos en delitos demostrados, pero (otras) por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología”, dijo Rodríguez durante una sesión parlamentaria celebrada este martes en Caracas.

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“Se está cumpliendo más allá de la ley de amnistía con un proceso de darle beneficios a esas personas”, apuntó el jefe parlamentario y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Jorge Rodríguez sostiene en sus manos el proyecto de Ley de Amnistía Foto: AFP

Asimismo, mencionó el líder del régimen que “algunas personas están incursas en delitos demostrados, pero por ser menores de edad, mayores de 70 o presentar patologías, se está cumpliendo más allá de la ley de amnistía con beneficiar a estas personas”, anunció el hombre, en medio de aplausos de parte de los asambleistas del chavismo.

A su vez, señaló liberaciones de casos concretos. “En total son... Por ejemplo, la señora Meri Perfecta Torres estaba involucrada en el caso de las bombas de Plaza Venezuela, pero tiene más de 70 años de edad. Los policías metropolitanos de abril del 2002. Entre ellos, la muchacha de 16 años que llevaba los explosivos para volar la plaza Venezuela”, dijo.

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El citado caso ocurrió en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y protestas ciudadanas generalizadas contra el régimen chavista, comandado entonces por Hugo Chávez y donde Venezuela vivía una profunda crisis política, cuando una marcha opositora se dirigió hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

Manifestación para la liberación de presos políticos en Venezuela. Foto: Colprensa

En las inmediaciones de Puente Llaguno, en el centro de Caracas, se originaron enfrentamientos armados, con disparos provenientes de distintos puntos, lo que dejó al menos 19 muertos y decenas de manifestantes heridos.

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La medida expuesta por el hermano de Delcy Rodríguez se produce luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el pasado 12 de mayo en diálogo con periodistas que el resto de prisioneros políticos de Venezuela serían liberados prontamente, generando expectativa sobre las excarcelaciones en el régimen. “Vamos a sacarlos a todos”, dijo el mandatario hace una semana.

Con información de AFP.