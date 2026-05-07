Venezuela reconoce muerte de preso político tras más de un año de su desaparición forzada

Venezuela reconoció este jueves, 7 de mayo, la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, nueve meses después del deceso y tras más de un año de desaparición forzada denunciada por su familia, informó el Ministerio de Servicios Penitenciarios.

Quero, de 51 años, fue excluido de la amnistía impulsada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de acuerdo con su defensa. Su madre, Carmen Navas, lo buscó incesantemente y no logró verlo durante su arresto.

¿Sigue la represión en Venezuela? Esto dice revelador informe sobre gobierno de Delcy Rodríguez

Navas fue trasladada en la tarde de este jueves por autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios al lugar donde fue enterrado su hijo en el Parque Memorial Jardín La Puerta, un cementerio en Caracas, constató un periodista de la AFP.

Después de depositar un ramillete de flores sobre la tierra donde le indicaron que están los restos de Quero, la madre de 81 años pidió que se practique una prueba de ADN para corroborar la identidad del cuerpo.

Delcy Rodríguez es la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro Foto: AFP

El ministerio penitenciario señaló que Quero falleció el 24 de julio de 2025 cerca de la medianoche “por insuficiencia respiratoria” luego de ser trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, “tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.

La Fiscalía de Venezuela anunció “el inicio de una investigación penal”, informó el Ministerio Público mediante un comunicado publicado la noche del jueves. “Como parte de la investigación, se ha ordenado realizar con prontitud la exhumación del cadáver”, añadió la fiscalía venezolana, que también anunció una investigación sobre el hecho.

Revelan cómo funcionaba la corrupción petrolera en el régimen de Maduro: por cada dos dólares, se robaban uno

Un puñado de piedras y una lámina de hierro desvencijada anclada en un pedazo de terreno desnudo son lo único que indican que sus restos están allí. En letras escritas a computadora aparece el nombre completo de Quero junto al de una mujer. La fecha del deceso impresa en el lugar indica el 27 de julio de 2025, y no 24 de julio como señala el comunicado oficial.

Activistas de derechos humanos denunciaron en enero pasado, semanas después de la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, que en Venezuela había unas 200 personas en “desaparición forzada”. Tras la captura de Maduro, la presidenta interina impulsó una ley de amnistía para la liberación de presos políticos.

La mujer pidió por la liberación de su hijo por un año. Foto: AP

Desde enero han sido excarcelados en Venezuela 776 presos políticos, de acuerdo con el registro de Foro Penal. De estos, 186 han sido liberados tras la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero. Según el ministerio penitenciario, Quero “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”.

Muchas familias pasan meses sin noticias de sus seres queridos después de su detención y piden en vano información a las autoridades y yendo de prisión en prisión para intentar encontrarlos. A veces, tienen noticias gracias a las visitas a personas detenidas.

Día crucial en Venezuela: Se aprobó el primer paso para renovar el sistema judicial, criticado por beneficiar al chavismo por años

“El privado de libertad, al estar bajo tutela del Estado y ante ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025 en cumplimiento de los protocolos de ley”, añade el texto. Quero, comerciante de 51 años, fue arrestado el 3 de enero de 2025 y señalado por supuestos cargos de terrorismo.

Con información de AFP.