Día crucial en Venezuela: Se aprobó el primer paso para renovar el sistema judicial, criticado por beneficiar al chavismo por años

El Parlamento de Venezuela dio este martes un primer paso para reformar la ley que rige el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como parte de las reformas impulsadas por la presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

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La máxima corte del país ha sido señalada de favorecer con sus decisiones al gobierno chavista. Oenegés y opositores han denunciado durante años al aparato de justicia como corrupto.

El TSJ respaldó la cuestionada reelección de Maduro en 2024 y, tras su derrocamiento en una operación militar estadounidense el 3 de enero, validó a Delcy Rodríguez como presidenta interina.

Nicolás Maduro, saluda a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Caryslia Rodríguez, a su llegada a la sede del TSJ en Caracas el 31 de julio de 2024. Foto: AFP

La reforma de la ley orgánica del TSJ fue aprobada “por mayoría calificada” en una primera discusión, dijo el jefe parlamentario Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina.

A esta aprobación le sigue una consulta nacional y nuevos debates en el Parlamento para discutir los artículos y aprobarla formalmente para su promulgación.

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Aunque algunos diputados de oposición se mostraron en desacuerdo, la bancada opositora es minoría en este parlamento unicameral controlado por el chavismo.

Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, pidió en enero un “nuevo sistema de justicia”. Impulsó además una amnistía para liberar a cientos de presos políticos y prometió el cierre de la temida prisión del Helicoide, en Caracas.

Diputados del PSUV conversan con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la aprobación de la Ley de Amnistía General en primera lectura por la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, el 5 de febrero de 2026. Julio Urribarri / Anadolu (Foto de Julio Urribarri / Anadolu vía AFP) Foto: Anadolu via AFP

También instaló una comisión para estudiar la reforma judicial y atender los “vicios y desviaciones de poder que deben ser corregidos”.

Pedro Infante, vicepresidente del Parlamento, indicó que la presidenta encargada “dio un paso al frente” al admitir los problemas en el sistema de justicia venezolano.

Los diputados “creo que asumimos con responsabilidad que hay que combatir fallas y también habrá que combatir mafias que hay en el sistema justicia y lo decimos sin ningún tipo de complejo y estamos dispuestos a eso”, dijo Infante.

La reforma contempla ampliar de 20 a 32 el número de magistrados que integran las seis salas del TSJ.

“Nosotros creemos que eso va a favorecer la celeridad judicial en el máximo tribunal, va a prevenir el retardo en el caso de las decisiones”, afirmó el diputado Jorge Rodríguez.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, observa tras su juramentación como presidenta interina de Venezuela durante la sesión inaugural del período legislativo constitucional 2026-2031 en el Palacio Federal Legislativo el 5 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela. Foto: Getty Images via AFP

El TSJ incorporó la víspera a magistrados suplentes en reemplazo de ocho funcionarios jubilados, incluido Maikel Moreno, expresidente del organismo entre 2017 y 2021.

En paralelo, el Parlamento creó un comité que evalúa más de 90 postulados que optan por magistraturas en el TSJ.

Con información de AFP*