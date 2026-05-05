Muere menor de edad tras ser olvidado por 12 horas dentro de un auto: esta sería la razón del olvido

Recientemente se confirmó que un menor de tres años de edad perdió la vida en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali, Baja California, tras permanecer encerrado en un vehículo bajo la exposición directa de los rayos del sol.

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Las autoridades locales mantienen bajo investigación las circunstancias del suceso, ante las versiones que señalan una presunta negligencia por parte de la madre del infante.

Tras la conmoción generada en la comunidad, el titular del Servicio Médico Forense (Semefo), César Raúl González Vaca, ofreció detalles técnicos sobre el ingreso del cuerpo a las instalaciones de la entidad.

Las autoridades confirmaron que el menor estuvo expuesto entre 35 y 45 grados centígrados, por aproximadamente 12 horas. Foto: roxanarmzi

El funcionario confirmó que el menor fue trasladado a la morgue el pasado 2 de mayo a las seis de la tarde, momento en el cual el Ministerio Público solicitó la práctica de la necropsia legal para establecer el origen del deceso.

Hallazgos de la necropsia

El examen forense determinó que el infante no presentaba signos de maltrato físico previo o violencia externa. Sin embargo, los hallazgos en la piel evidenciaron las condiciones extremas a las que fue sometido durante el tiempo que permaneció dentro del automotor.

La madre habría estado de fiesta antes de dejar al menor de edad en el vehículo. Foto: roxanarmzi

“En cuanto a lesiones, el médico legista pudo observar quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, estas producidas por el calor al que estuvo expuesto”, explicó González Vaca.

El reporte forense estima que el fallecimiento ocurrió entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana del día de los hechos. Según los cálculos de la entidad, el menor permaneció en el habitáculo por un periodo superior a las 12 horas.

“Se concluye como causa determinante del fallecimiento: golpe de calor; eso es lo que tenemos hasta el momento”, indicó el director del Semefo durante la rueda de prensa.

El impacto térmico dentro del vehículo

El análisis meteorológico del caso resalta el peligro de las temperaturas en la región. Aunque en el exterior se registraban variaciones entre los 25 y 35 grados centígrados, la acumulación de calor dentro de un vehículo estacionado altera drásticamente el entorno.

Golpe de calor fue la causa del deceso del menor de 3 años ocurrido en el Fraccionamiento La Rioja, informó el titular de SEMEFO, César González Vaca. El pequeño estuvo expuesto a temperaturas de hasta 45 grados centígrados por horas al interior del automóvil donde lo localizaron… pic.twitter.com/p3h05t3j35 — El Cachanilla (@elcachanillacom) May 4, 2026

El titular de la dependencia judicial enfatizó que el interior de un auto puede superar la temperatura ambiental en un margen considerable en pocos minutos.

“Dentro de un vehículo, esto puede subir 10 o 15 grados más, es decir, estaríamos hablando de temperaturas que llegaron a los 45 o más grados todavía; esto lo vuelve mortal”, explicó César González.

El cuerpo del menor ya fue identificado por su padre, quien se encuentra realizando las diligencias necesarias ante la Fiscalía General del Estado para la entrega de los restos, mientras se define la situación jurídica de la progenitora.