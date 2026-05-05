España dice que crucero afectado por hantavirus llegará a Canarias: esto es lo que debe saber sobre el caso

El gobierno de España anunció que recibirá en las islas Canarias al crucero afectado por un posible brote de hantavirus dentro de “3 a 4 días”, pero precisó que aún no se definió qué puerto en concreto acogerá el navío.

Hantavirus 2026: los países con más contagios y la situación real de Colombia

El MV Hondius está en alerta sanitaria después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informara que se sospechaba que un hantavirus —propagado por roedores infectados— había provocado la muerte de tres pasajeros.

El barco bajo bandera neerlandesa, que partió el 1 de abril de Ushuaia, sur de Argentina, para una expedición por el Atlántico, está fondeado desde el domingo frente a Praia, la capital del archipiélago africano de Cabo Verde, actualmente con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

España acogerá la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario. pic.twitter.com/V2Joo7CXgp — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 5, 2026

“El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde. El resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días”, informó el Ministerio de Sanidad español.

Por otro lado, Argentina, nación desde la cual partió el crucero donde se identificó un brote de hantavirus, ha registrado 41 contagios de esta enfermedad en lo que transcurre de 2026.

Asimismo, el Ministerio de Salud del país sudamericano comunicó este martes que la actual temporada epidemiológica evidencia una propagación más intensa en comparación con años previos, situándose incluso “por encima del nivel considerado como umbral de brote”.

¿Quién está a bordo?

Hay 147 personas de 23 nacionalidades a bordo, informó el martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El operador holandés del barco, Oceanwide Expeditions, había señalado el lunes que había 149 personas a bordo, incluido un pasajero alemán fallecido.

Indicó que había 88 pasajeros de 15 países, entre ellos 19 de Reino Unido, 17 de Estados Unidos, 13 de España y ocho de los Países Bajos. Uno de los pasajeros es argentino.

Hay 61 tripulantes, de 12 países, incluidos 38 de Filipinas, cinco de Ucrania, cinco de los Países Bajos y cuatro de Reino Unido, agregó. Uno de los miembros de la tripulación es de Guatemala.

Las Islas Canarias están siendo consideradas como posible destino para el desembarco del barco, que cuenta con 149 personas de 23 nacionalidades a bordo Foto: AFP

Fallecidos

Entre las víctimas mortales figura un matrimonio neerlandés que había viajado por Suramérica antes de embarcar en Ushuaia, Argentina, el 1 de abril.

El esposo cayó enfermo el 6 de abril y murió el 11 de abril. Su cuerpo fue retirado del crucero el 24 de abril en la isla británica de Santa Elena.

Su esposa, que se sentía mal, bajó a tierra, empeoró durante un vuelo a Johannesburgo el 25 de abril —que cuenta con una conexión aérea semanal con Santa Elena— y murió en el hospital el 26 de abril. La infección por hantavirus se confirmó el 4 de mayo.

¿Cómo se contiene un brote de hantavirus en un barco?

Hantavirus

Los hantavirus circulan entre los roedores y pueden ser mortales cuando se transmiten a los humanos.

Solo se ha documentado una transmisión limitada de persona a persona, entre contactos cercanos, para una única especie: el virus Andes, que circula en Sudamérica.

La hipótesis de la OMS, mientras se esperan los resultados de laboratorio, es que se trata de esa cepa.

Hantavirus 2026:casos y zonas bajo vigilancia epidemiológica. Foto: Getty Images

El periodo de incubación típico del virus oscila entre una y seis semanas, explicó el martes la jefa de prevención de epidemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, lo que sugiere un contagio del matrimonio neerlandés antes de embarcar.