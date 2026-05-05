Donald Trump tomó decisión sobre “Proyecto Libertad”, que escoltaba buques en el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump dijo el martes que suspende la operación militar estadounidense para escoltar barcos a través del estrecho de Ormuz después de apenas un día, en un intento de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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“A raíz de la solicitud de Pakistán y otros países, del enorme éxito militar obtenido durante la campaña contra Irán y, además, del hecho de que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán”, comenzó diciendo Trump.

“El Proyecto Libertad (el movimiento de buques a través del estrecho de Ormuz) se pausará por un corto período de tiempo para ver si el acuerdo puede o no ser finalizado y firmado”, dijo Trump en su red social Truth Social.

Estas declaraciones llegan horas después de que el propio presidente haya considerado que la guerra con la República Islámica, la cual ha vuelto a minimizar calificándola de “pequeña escaramuza militar”, podría extenderse por dos semanas o “quizás tres”, palabras a las que más tarde ha sumado la reiteración de que Teherán “quiere llegar a un acuerdo”.

El Proyecto Libertad arrancó contando con el respaldo del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que informó del despliegue de destructores lanzamisiles, más de un centenar de aeronaves terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 efectivos.

Sin embargo, hasta la fecha solo dos embarcaciones de bandera estadounidense habrían “transitado con éxito a través del estrecho de Ormuz”, de acuerdo con el propio CENTCOM, cuyo comandante, el almirante Brad Cooper, aseguró que el objetivo final de la misión es crear una “ruta bidireccional”.

En esta fotografía, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: AFP

El principal negociador iraní, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó por su parte a Estados Unidos y a sus aliados de “poner en peligro” el transporte marítimo.

El Centcom aseguró, pese a los desmentidos iraníes, que dos buques mercantes con pabellón estadounidense cruzaron el estrecho de Ormuz escoltados por militares.

El gigante danés del transporte Maersk anunció que uno de sus barcos pudo atravesar el estrecho el lunes “acompañado de medios militares estadounidenses”, atrapado en el Golfo desde el inicio de la guerra.

Mapa geográfico que muestra el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más críticos del mundo para el transporte global de energía. El mapa muestra la estrecha vía fluvial que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, limitando con Irán al norte y la Península Arábiga al sur. La isla Kharg está marcada en el lado occidental del Golfo Pérsico Foto: Getty Images

También en este caso, Teherán negó cualquier daño a sus buques y acusó a Estados Unidos de haber matado a cinco civiles al atacar dos barcos que se dirigían a la costa iraní desde Omán.

Con información de AFP*