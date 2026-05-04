Tensión en Ormuz: Estados Unidos niega que Irán haya atacado un buque, mientras se lanzan bengalas de advertencia

El Ejército de Estados Unidos desmintió que uno de sus buques haya sido alcanzado por un ataque en el estrecho de Ormuz, como había afirmado un medio iraní, en momentos en que escolta a naves bloqueadas en el Golfo.

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“Ningún navío de la Marina de Estados Unidos ha sido atacado. Las fuerzas estadounidenses sostienen el Proyecto Libertad y mantienen un bloqueo a los puertos iraníes”, escribió en X el Comando Central, a cargo de las operaciones militares en Oriente Medio.

Mientras tanto, Irán advirtió que atacaría al ejército estadounidense si sus fuerzas se acercan al estrecho de Ormuz, después de que el presidente Donald Trump anunciara una iniciativa para ayudar a los barcos bloqueados desde hace dos meses en el Golfo.

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles.



✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

“Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente las agresivas fuerzas militares estadounidenses, será objeto de ataques si pretende acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz”, declaró el lunes el general Alí Abdollahi, jefe del mando central del ejército iraní.

“Los estadounidenses deben entender que no pueden recurrir a las amenazas y al lenguaje de la fuerza contra la nación iraní”, apuntó en tanto el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque con drones iraníes contra un petrolero de su compañía nacional Adnoc en Ormuz, cuando el buque se encontraba frente a las costas de Omán. El ataque, según la empresa, no causó víctimas.

Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos. Imagen de referencia. Foto: AP

Teherán cerró casi totalmente la navegación por este paso clave para el tráfico mundial de hidrocarburos, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero. En represalia, Washington mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes.

En las últimas horas se conoció que destructores lanzamisiles estadounidenses han entrado en el golfo como parte de una misión destinada a escoltar buques mercantes por el estrecho de Ormuz, según informó el lunes el Ejército estadounidense.

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Los barcos militares “se encuentran actualmente operando en el Golfo Arábigo tras atravesar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad”, declaró el Mando Central de Estados Unidos en X, en referencia a la operación de escolta anunciada por el presidente Donald Trump el domingo.

La Marina iraní disparó misiles crucero, cohetes y drones de combate cerca de destructores de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz este lunes, informó la televisión estatal.

El Mando Central del ejército de Estados Unidos anunció poco antes la entrada de destructores al golfo tras la operación anunciada por el presidente Donald Trump para ayudar a los buques atrapados en la zona.

Donald Trump, asegura que defenderá a los buques estadounidenses que pasen por el Estrecho de Ormuz Foto: AP, Adobe

La televisión iraní apuntó que “los destructores sionistas estadounidenses hicieron caso omiso de la advertencia inicial”, por lo que “la Marina realizó un disparo de advertencia lanzando misiles de crucero, cohetes y drones de combate alrededor de los buques enemigos agresores”.

Con información de AFP*