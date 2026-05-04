El extraño virus que tiene varado a un crucero con más de 100 personas a bordo: ya hay 3 muertos

El operador del crucero con un presunto foco de hantavirus tiene como opción el archipiélago español de Canarias para el desembarco de las 149 personas de 23 nacionalidades que hay en el barco frente a Cabo Verde.

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Los hantavirus, principalmente transmitidos al ser humano por roedores infectados, pueden provocar dificultades respiratorias y cardíacas, así como fiebres hemorrágicas.

El barco, que cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde, se encuentra en las costas de Praia, la capital de este archipiélago de África occidental, constató un fotógrafo de la AFP.

Se han implementado estrictas medidas de precaución, incluyendo el aislamiento, en el crucero anclado frente a las costas de Cabo Verde, donde se sospecha que un brote de hantavirus ha causado la muerte de tres personas, según informó la compañía operadora el 4 de mayo de 2026. Foto: AFP

Hay 149 personas de 23 nacionalidades a bordo del MV Hondius, que se enfrenta a “una situación médica grave”, informó el operador turístico Oceanwide Expeditions.

“Aislamiento” y vigilancia

“A bordo se están aplicando estrictas medidas de precaución, incluidas medidas de aislamiento, protocolos de higiene y vigilancia médica”, señaló.

La naviera examina la posibilidad de llevar a los pasajeros a las islas de Las Palmas y Tenerife, en Canarias, después de que Cabo Verde negara autorización para evacuarlos en su país.

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La empresa confirmó tres muertes, dos de ellas a bordo del crucero y una después de un desembarco.

Un primer fallecimiento tuvo lugar el 11 de abril en el barco. El cuerpo del hombre fue desembarcado en la isla de Santa Elena el 24 de abril, acompañado por su esposa, quien también falleció posteriormente. Ambos son de nacionalidad neerlandesa.

El 27 de abril, un pasajero británico cayó enfermo y fue evacuado a Sudáfrica, donde dio positivo por hantavirus, afirma el operador.

Las Islas Canarias están siendo consideradas como posible destino para el desembarco del barco, que cuenta con 149 personas de 23 nacionalidades a bordo Foto: AFP

Un alemán falleció a bordo del barco el 2 de mayo, sin que se sepa la causa, precisa Oceanwide Expeditions.

“Dos miembros de la tripulación presentan actualmente síntomas respiratorios agudos” y “necesitan atención médica urgente”, según el comunicado de la compañía.

La cancillería de Países Bajos confirmó a la AFP que está “estudiando” la posibilidad de repatriar a las dos personas con síntomas que se encuentran en el crucero.

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Varios médicos acudieron a bordo para evaluar su estado de salud, pero no se ha concedido autorización para evacuarlos a tierra firme.

“No se concedió al buque la autorización para atracar en el puerto de Praia” con el fin de “proteger a la población caboverdiana”, declaró el domingo por la noche la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Maria da Luz Lima, a la emisora Radio de Cabo Verde.

El brote se produjo a bordo del MV Hondius, que viajaba de Ushuaia (Argentina) a Cabo Verde. Foto: AFP

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, ha transmitido, no obstante, un mensaje tranquilizador.

“El riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo. No hay ningún motivo para que cunda el pánico ni para imponer restricciones de viaje”, apuntó.

El directivo destacó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y que “no se transmiten fácilmente entre personas”.

Los hantavirus se transmiten a las personas a través de roedores salvajes infectados, como ratones o ratas, que excretan el virus a través de la saliva, la orina y las heces.

Los hantavirus que causan el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) se transmiten a través de las heces de roedores, especialmente del ratón ciervo. Foto: Universal Images Group via Getty

Una mordedura, el contacto con estos animales o sus excrementos, así como la inhalación de polvo contaminado, pueden provocar una infección.

Con información de AFP*