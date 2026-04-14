Más inmenso que el Titanic: así es el gigante que navegará en 2026 con capacidad para toda una ciudad

La industria de los cruceros se prepara para dar un nuevo salto con la llegada del Legend of the Seas, un coloso marítimo que promete redefinir los estándares de tamaño y capacidad en altamar.

Este gigantesco barco, que entrará en operación en agosto de 2026, superará ampliamente las dimensiones del histórico Titanic y será capaz de albergar casi 10.000 personas entre pasajeros y tripulación.

La embarcación forma parte de la nueva generación de cruceros de gran escala y está siendo construida en el astillero Meyer Turku, en Finlandia, uno de los más importantes del mundo en ingeniería naval.

Los tres cruceros serán unos de los más grandes del mundo. Foto: Captura X @MyRoyalEurope

El Legend of the Seas hará parte de la clase Icon, la línea más ambiciosa de Royal Caribbean, y será el tercer barco de esta categoría en incorporarse a su flota. Se sumará así a sus naves hermanas, Icon of the Seas y Star of the Seas, que marcan una nueva generación de cruceros de gran escala.

Con cerca de 365 metros de eslora y más de 250.000 toneladas de registro bruto, el buque no solo destaca por su tamaño, sino también por su concepto, pues busca ser una “ciudad flotante”. En su interior, los viajeros encontrarán múltiples cubiertas, parques acuáticos, zonas de entretenimiento y una amplia oferta gastronómica pensada para todo tipo de públicos.

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Su capacidad también marca un hito. Se estima que podrá transportar alrededor de 7.600 pasajeros y más de 2.000 miembros de tripulación, lo que eleva el número total de personas a bordo a cifras comparables con la población de una pequeña ciudad.

El nombre del buque tampoco es nuevo dentro de la compañía. Este será el segundo Legend of the Seas en la flota de Royal Caribbean. El primero, perteneciente a la clase Vision, fue botado en 1994 y operó hasta 2017, cuando fue vendido a Marella Cruises, donde actualmente navega bajo el nombre de Marella Discovery 2.

El buque estará navegando su ruta por el mar Mediterráneo. Foto: Getty Images

Además del lujo, el proyecto incorpora avances tecnológicos enfocados en la eficiencia energética y la sostenibilidad, en línea con las nuevas exigencias de la industria de cruceros. Estas innovaciones buscan reducir el impacto ambiental sin sacrificar la experiencia del viajero.

El crucero fue botado al agua por primera vez el 2 de septiembre, superando con éxito su prueba inicial de flotabilidad. Posteriormente, fue trasladado al muelle de equipamiento, donde se adelantan los trabajos finales de construcción.

Una vez completada esta etapa, el barco deberá someterse a exigentes pruebas en mar abierto antes de entrar en operación y comenzar a transportar pasajeros.

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