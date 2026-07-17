Javier Milei se refirió a la polémica pancarta que generó revuelo en el partido de Argentina contra Inglaterra

El presidente de Argentina, Javier Milei, consideró “válido y lícito” que los jugadores de la selección desplegaran la pancarta “Las Malvinas son argentinas”, tras vencer a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026, mientras que veteranos de la guerra de 1982 agradecieron a la selección por su gesto.

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Los jugadores argentinos desplegaron el cartel lanzado por aficionados al césped del Mercedes-Benz Stadium en Atlanta tras derrotar 2-1 a los ingleses.

El gesto provocó una protesta del gobierno británico, que pidió a la Fifa investigar una posible infracción a las reglas que prohíben mensajes políticos en el campo de juego.

Lisandro Martinez, Cristian Romero y Giovani Lo Celso con una pancarta sobre las Islas Malvinas. Foto: Getty Images

“Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan”, defendió Milei en entrevista a radio El Observador.

Pidió, sin embargo, no interpretar el gesto como parte de la disputa diplomática entre Argentina y Reino Unido por el archipiélago del Atlántico Sur.

“Un partido de fútbol es un partido de fútbol”, dijo Milei, y recordó que lo mismo habían dicho antes del partido tanto el entrenador Lionel Scaloni como los veteranos de la guerra librada en 1982 por la soberanía de las islas, en la que murieron 649 argentinos y 255 británicos.

“Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático”, prosiguió.

javier milei Presidente de Argentina Foto: getty images

El miércoles, después del triunfo que tenía una importante carga simbólica para los argentinos dado este antecedente histórico, el presidente había pedido no mezclar el fútbol con la disputa territorial y rechazó “gestos de patriotismo baratos”.

Por su parte, excombatientes en la guerra de Malvinas agradecieron el triunfo y el gesto del seleccionado: “Gracias jugadores, cuerpo técnico y colaboradores. Las Malvinas son argentinas, como ustedes”, escribió el centro de excombatientes Islas Malvinas de la ciudad de La Plata.

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“Se me puso la piel de gallina porque es un sentimiento nacional”, señaló en declaraciones radiales el excombatiente Esteban Tries sobre la bandera y añadió que se sintió “muy representado” por la selección.

El excombatiente y director técnico Omar De Felippe escribió tras el triunfo: “Hoy solo quiero agradecerles a estos chicos por la enorme alegría y la inmensa caricia al alma que nos regalaron”.

Pancarta en el estadio de Atlanta Foto: Getty Images

“El deporte nunca cambia la historia, pero a veces ayuda a sanar emociones que siguen muy vivas”, añadió.

El cartel que llegó hasta los jugadores fue creado por un grupo de aficionados de Buenos Aires, que la pintó en una sábana de hotel, según señaló el portal Infobae.

La ingresaron a escondidas al estadio y sobre el final del partido la arrojaron al campo de juego envuelta en una botella de plástico. Allí fue tomada por el jugador argentino Giovani Lo Celso, que la desplegó.

Un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, criticó el jueves la acción de los jugadores: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son”.

Lionel Messi abrazando a Harry Kane tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Erik S. Lesser

La selección argentina disputará el domingo ante España la final del Mundial.