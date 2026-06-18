Abelardo de la Espriella revela llamada con Javier Milei: “Un tigre y un león peleando por la democracia”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, compartió en redes sociales un fragmento de la comunicación que sostuvo recientemente con el mandatario de los argentinos, Javier Milei.

En el primer aparte de la llamada, Milei calificó como “un triunfo maravilloso” los votos que logró De la Espriella en la segunda vuelta, donde superó al aspirante de la izquierda, Iván Cepeda.

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“Te he felicitado por este triunfo maravilloso que has tenido en primera vuelta. Y, obviamente, mi expectativa y mi apoyo para lo que viene ahora para el balotaje. Esperamos que sea una nueva etapa en la relación entre nuestros países”, dijo el presidente de Argentina.

Más tarde, Milei le comentó que no lleva una buena relación con Gustavo Petro.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: getty images

Ante esa frase, De la Espriella le respondió: “Presidente, no se preocupe, que la horrible noche pronto cesará y vamos a establecer una relación inmejorable”.

En otro corto de la comunicación, se le escuchó decir a Milei: “Siempre dicen que no funciona. Lo que no funciona es lo de ellos. Lo que sí funciona es lo nuestro”.

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De la Espriella lo complementó: “Nada que no le funcione a ellos, que es la pobreza, que es el caos, le sirve. Hay que hacer, exactamente, lo contrario a lo que ellos proponen, que es en realidad lo que le lleva beneficios a la gente y a la nación.

El candidato colombiano concluyó: “Vamos a hacer una liga maravillosa. Imagínese, un tigre y un león peleando por la democracia”. De igual manera, anticipó que le podría ganar a Iván Cepeda por más de dos millones de votos en la elección del próximo 21 de junio.

Abelardo de la Espriella no solo ha recibido el respaldo de Milei, sino también de los presidentes de Estados Unidos, Chile y Ecuador.