Petro asegura que hay un “plan Ajax” para acabar con su reputación que está orquestado por Milei y Netanyahu

En medio del consejo de Ministrosde este martes, 16 de junio, el presidente Petro se despachó en denuncias contra varios actores de la política nacional e internacional.

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Javier Milei y Gustavo Petro. Foto: AFP / Presidencia de la República.

Luego del reporte de Wilmar Mejía, director del la UIAF; Petro denunció la construcción de una supuesta red de desprestigio que opera desde Miami y que es orquestada por el primer ministro de Israel, Benjamin Natanjahu, y el presidente de Argentina, Javier Milei. Aseguró que se trata de la “Operación Ajax”.

El presidente aseguró que se cuenta con información de inteligencia en la que el narcotraficante Juan Orlando Hernández reconoce, no solo que el primer ministro de Israel pagó a Estados Unidos para que lo insultaran cuando estaba privado de la libertad, sino que Netanyahu y Milei han orquestado un plan para “derrumbar el progresismo de México y Colombia (...) está grabado y probado.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL/Presidencia

En ese mismo sentido, el director de la UIAF aseguró que la operación de desprestigio en contra de Petro y su gobierno ha sido denominada “Operación Ajax”.

“Consideran ellos que soy una suciedad solo porque le subí las condiciones laborales y el salario a los trabajadores (...) ellos consideran eso una suciedad y cómo la limpian, aliándose con narcos y con genocidas”, señaló Petro.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial y defendió el papel de la Registraduría y las instituciones electorales. Foto: Foto: Semana- Alexandra Ruiz Poveda/ Semana. Guillermo Torres

Pero las declaraciones no se quedaron ahí. El primer mandatario aseguró que desde ese supuesto grupo de empresarios y políticos que estarían asociados en Miami han dicho que “en Colombia van a ser peores que Netanjahu con Gaza (...) para mi eso ya no es paz total sino guerra total”.

Finalmente, Petro aseguró que lo primero que harían, refiriéndose a quienes lo “desprestigian” es “tirar misiles sobre la población campesina. Aquí se descubre como empresarios extranjeros también ponen plata ahí para perseguir a un grupo civil con identidad política en una lista a lo Hitler".