Abelardo de la Espriella agradece a sus seguidores a cinco días de la segunda vuelta: “Lo mejor está por comenzar”

A tan solo cinco días de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó un mensaje de agradecimiento dirigido a sus simpatizantes, en el que hizo un balance de los últimos once meses de campaña y llamó a mantener el respaldo de cara a la jornada definitiva en las urnas.
Abelardo de la Espriella agradeció a sus seguidores por el respaldo a la campaña del Tigre a cinco días de la segunda vuelta: “Cada sonrisa, cada palabra de aliento y cada abrazo los llevo guardados en el corazón”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/AZz0O18Qbf— Revista Semana (@RevistaSemana) June 16, 2026
A través de un video difundido en su cuenta de X, De la Espriella aseguró que el recorrido por distintas regiones del país transformó su vida y le permitió acercarse a miles de colombianos.
“Hace 11 meses emprendí un camino que me cambió la vida. Recorrí Colombia de punta a punta, conocí historias que me inspiraron, abracé a miles de compatriotas y confirmé que esta patria está llena de gente buena que jamás ha dejado de creer”, expresó.
El aspirante destacó que durante la campaña recibió múltiples muestras de apoyo por parte de ciudadanos en ciudades, municipios y zonas rurales, experiencias que, según dijo, conservará como uno de los mayores aprendizajes del proceso electoral. “Cada sonrisa, cada palabra de aliento y cada abrazo los llevo guardados en el corazón”, afirmó.
De la Espriella también señaló que uno de los aspectos más difíciles de la recta final de la campaña es ver acercarse el cierre de una etapa que, aseguró, trascendió el debate político. En su mensaje sostuvo que la contienda electoral le permitió fortalecer vínculos con quienes denomina “Defensores de la Patria” y reencontrarse con lo que describió como “el alma de Colombia”.
“Gracias por abrirme las puertas de sus ciudades, de sus pueblos y de sus hogares. Gracias por permitirme conocer, una vez más, la grandeza de nuestra gente”, manifestó el candidato.
No obstante, insistió en que el proceso no concluye con el cierre de la campaña. Por el contrario, aseguró que el país se encuentra ante una nueva etapa. “Pero esto no termina aquí. Lo mejor está por comenzar”, señaló.
Finalmente, De la Espriella aprovechó el mensaje para reiterar su invitación a votar el próximo 21 de junio por su proyecto político, denominado “Patria Milagro”, y cerró con uno de los lemas que ha acompañado su campaña: “Porque si gana el Tigre, gana Colombia. Firme por la Patria”.