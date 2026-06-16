Abelardo de la Espriella le gana a Iván Cepeda en Google Trends en todo el país, y sus búsquedas en 15 departamentos superan el 60 por ciento

Google Trends es un indicador muy diciente del interés que genera una persona o tema. La plataforma mide de manera muy precisa cómo se mueven esas tendencias en una página que suelen publicar en tiempos electorales en casi todos los países del mundo pues por años estas cifras han sido muy dicientes frente a los resultados en las urnas.

Abelardo de la Espriella ha sido el rey de esta plataforma en las últimas semanas.

Este es el interés en búsquedas de Abelardo de la Espriella contra Iván Cepeda. La gráfica mide los últimos 7 días, hasta el 16 de junio. Foto: Captura de Google Trends

El candidato lidera las búsquedas en todos los departamentos del país. Y en más de 15 departamentos superan el 60%. Por ejemplo, en Quindío, esa cifra está en el 100%; en Boyacá, en el 91%; en Santander, en el 89%; en Caldas, en el 87; en Bogotá, el 85%.

Este es el mapa que muestra cómo han sido las búsquedas de Google en los últimos siete días entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Captura de Google Trends

La plataforma también mide cuáles son las principales preguntas que se hacen los colombianos frente a esta carrera presidencial.

Y la forma cómo el interés en las elecciones como tal se ha disparado en Colombia.

Y los temas que más les interesan a los colombianos en este momento:

Abelardo de la Espriella sería el presidente

El tigre sería el nuevo presidente de Colombia sería Abelardo de la Espriella, según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA. El domingo pasado, a ocho días de que los colombianos voten en la segunda vuelta, y antes de que comenzara la veda de publicación de encuestas electorales, este medio reveló la última medición realizada por la encuestadora. Allí, De la Espriella, con el 52,4 por ciento de la intención de voto (votos válidos), le saca 8 puntos de ventaja a Iván Cepeda (44,4 por ciento), de acuerdo con los datos.

La encuesta de AtlasIntel, la última que se puede divulgar antes de las elecciones según la ley electoral, fue realizada entre el 9 y el 11 de junio. En total se entrevistaron 2.992 personas de forma presencial en todas las regiones del país, conforme a la legislación vigente. El margen de error es del 2 por ciento y el nivel de confianza es del 95 por ciento.