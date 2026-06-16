José Manuel Restrepo explica la estrategia para recuperar la confianza ciudadana en la justicia

En entrevista con SEMANA, el candidato a la vicepresidencia, José Manuel Restrepo, explicó los detalles de la estrategia para recuperar la confianza de los ciudadanos en la justicia y las instituciones dedicadas a la investigación criminal, como la Fiscalía.

¿Llegará a la Vicepresidencia? José Manuel Restrepo responde a todo

Restrepo respondió las preguntas de varios periodistas acerca de la situación en materia de seguridad y oportunidades en el país. Una en especial le cuestionaba por los casos de impunidad, de delincuentes con antecedentes que quedan en libertad.

El candidato que acompaña a Abelardo De La Espriella en la carrera por la presidencia aseguró que lo primero que tiene que existir es un diálogo constructivo con la judicatura, evitar la confrontación que parece fue la ruta en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Llevamos cuatro años en donde ha habido ataques recurrentes del Gobierno a la rama judicial, eso no puede ser; el camino ahí es el respeto, donde la independencia de las ramas es muy importante; compartiremos esas inquietudes con la rama judicial para encontrar el mejor camino”, dijo Restrepo.

Insistió el candidato en que, en el diálogo con la ciudadanía y los servidores judiciales, se advierten varios problemas, principalmente en el escenario punitivo, es decir, de las penas, de la cantidad de años de cárcel y lo otro, de presupuesto, de fortalecimiento de la rama judicial; es allí donde esperan encontrar un consenso.

“Cuando uno viaja al territorio nacional, lo que la gente le dice es que necesitamos un sistema judicial que funcione, pero que funcione efectivamente, que sea oportuno y responda más rápidamente, y cuando se tiene un diálogo con la rama judicial, hay toda la voluntad de lograr ese resultado, pero también hay una serie de incapacidades en términos de recursos”, explicó el candidato.

El reclamo de los ciudadanos a la justicia está en los hechos de impunidad que resultan tan evidentes en varias oportunidades; por ejemplo, identificar que un atracador queda en libertad con las audiencias preliminares y hasta se burla de la autoridad y de las víctimas. Es allí donde esperan una respuesta de los candidatos a la Casa de Nariño.

Entrevista a José Manuel Restrepo, candidato a la vicepresidencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Se necesita seguramente un fortalecimiento de los temas punitivos, pero también se requiere un fortalecimiento de las capacidades judiciales para el sector de la justicia y yo creo que eso se logra en un diálogo respetuoso, armónico entre la rama judicial y el ejecutivo y yo creo que nosotros vamos a propiciar esa conversación respetuosa, juntos encontraremos”, insistió la fórmula de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia.

Con toda seguridad, la relación entre la rama judicial y ejecutiva será un punto de quiebre para el nuevo gobierno. No fueron los años de mayor armonía en la administración de Gustavo Petro en la presidencia; ataques del primer mandatario, rectificaciones e incluso propuestas para eliminar las altas cortes fueron titulares en los últimos cuatro años y medio.