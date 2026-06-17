Javier Milei da nuevo respaldo a Abelardo de la Espriella y revela conversación con el candidato

A través de su cuenta en la red social X, el presidente de Argentina, Javier Milei, mostró nuevamente su respaldo al candidato colombiano Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta de este 21 de junio contra Iván Cepeda.

“¡Todo mi apoyo a Abelardo de la Espriella para el ballotage del 21 de junio…! Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia”, aseguró el presidente argentino, revelando una conversación telefónica con el candidato, donde, posteriormente, dijo cuáles tienen que ser las prioridades para el país en caso de una elección de De la Espriella.

Agustín Laje habló con SEMANA y rechazó la campaña del petrismo sobre Argentina y el supuesto fracaso de Milei. “No compren esa propaganda”

“El camino es claro: más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”, dijo Javier Milei, quien desde que llegó al poder ha dado un vuelco a su país en materia económica después de varios años del kirchnerismo de izquierda y un gobierno de Mauricio Macri.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: AP

“En el ballotage del 21 de junio se juega mucho más que una elección: se define si Colombia sigue el camino del crecimiento económico y la prosperidad o persiste en el del comunismo empobrecedor. Las fuerzas de la libertad en la región estamos mirando y apoyando”, manifestó el mandatario argentino en un nuevo respaldo hacia Abelardo de la Espriella.

El presidente argentino cerró su mensaje con un nuevo respaldo a todos los movimientos de derecha en el mundo y su particular lema. “La Argentina de La Libertad Avanza estará siempre del lado de quienes eligen la libertad y la democracia. ¡Viva la libertad, carajo!” cerró en su mensaje Javier Milei a través de su cuenta de X.

Abelardo de la Espriella alerta a Javier Milei, presidente de Argentina: “Gustavo Petro e Iván Cepeda buscan pasar por encima de la democracia”

El presidente argentino, Javier Milei, ya ha mostrado su apoyo a Abelardo de la Espriella en X antes. Después de su victoria en la primera vuelta, también había felicitado a Iván Cepeda, que quedó en segundo lugar en esa misma vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

Javier Milei volvió a mostrar su apoyo a Abelardo de la Espriella. Foto: getty images

“Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral. Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos cuatro años”, dijo el 31 de mayo.

Donald Trump envía nuevo respaldo a Abelardo de la Espriella, tras intervención de Gustavo Petro en la ONU

“De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas de que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las naciones libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, aseguró en su momento el mandatario en su cuenta de X.