Javier Milei le habló claro a Abelardo de la Espriella por victoria y paso a segunda vuelta: “Viva la libertad, carajo”

El presidente argentino, Javier Milei, publicó en X su reacción a la victoria de Abelardo de la Espriella y al segundo lugar de Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

🔴 Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ganan en primera vuelta. EN VIVO: reacciones y últimas noticias

Lo primero que hizo Mieli fue felicitar a De la Espriella y destacar su tiunfo en una “ejemplar jornada electoral”, que se desarrolló en medio de la tranquilidad y en la que el candidato del movimiento Firmes por la Patria sacó un ventaja importante sobre Cepeda.

Enseguida, el mandatario hizo un análisis y señaló que los resultados demuestran que los colombianos quieren un cambio de rumbo y que rechazan el “fracazado modelo socialista” que impulsa el candidato Cepeda.

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”, escribió Milei.

Para la segunda vuelta, el mandatario dejó firme su postura y señaló que de repetirse la victoria de De la Espriella, el rumbo de Colombia sería mucho mejor amparado en la defensa de “la vida, la libertad y la propiedad”.

“De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Viva la libertad carajo!!!”, sentenció Milei.

“Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él”: Álvaro Uribe

Javier Milei (izq.), presidente de Argentina, y Abelardo de La Espriella, candidato presidencial. Foto: AFP

Bernie Moreno felicitó a Abelardo de la Espreilla

El panorama político colombiano tras la primera vuelta presidencial captó la atención internacional, especialmente en Estados Unidos.

Luego de que se confirmara el liderazgo en las urnas de Abelardo de la Espriella —quien dejó en la segunda posición a Iván Cepeda, la apuesta del actual mandatario Gustavo Petro—, las felicitaciones desde el legislativo norteamericano no se hicieron esperar.

El senador republicano Bernie Moreno, conocido por su postura crítica frente a la administración de Petro, utilizó sus redes sociales para celebrar el resultado. El congresista estadounidense, quien participó directamente en las jornadas como veedor internacional, destacó la solidez de las instituciones colombianas durante los comicios.

“Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por recibir la mayor cantidad de votos. La belleza de la democracia se mostró plenamente, mientras el pueblo de Colombia ejerció su poder para trazar su futuro, en sus propias manos, con sus propias voces”, expresó Moreno a través de su cuenta de X.

El compromiso de la veeduría internacional continúa

Elecciones 2026: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia el 21 de junio

Bernie Moreno, senador de los Estados Unidos. Foto: Redes sociales

Además de manifestar su satisfacción por haber sido invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para auditar el proceso, el senador republicano confirmó que su labor de supervisión no ha concluido, anticipando su retorno para la etapa decisiva y aseguró que atenderá el llamado del CNE para regresar al país en tres semanas y vigilar el balotaje definitivo.

Finalmente, Moreno subrayó que, independientemente del desenlace en las urnas, el mantenimiento de una alianza estratégica y firme entre Washington y Bogotá es indispensable, enfatizando que la cooperación binacional en seguridad sigue siendo una prioridad de primer orden frente a los retos mutuos de ambas naciones.