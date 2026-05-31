“Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él”: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe compartió unas palabras con sus seguidores en X, tras la derrota de su candidata Paloma Valencia. El exmandatario invitó a los colombianos a votar por Abelardo de la Espriella. Este fue su pronunciamiento:

🔴 Resultados elecciones Colombia 2026 EN VIVO | Paloma Valencia apoyará a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta

“Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia.

“Ganó el Dr. Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra: votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero.

“Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra: votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia”, afirmó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en un video difundido en X. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/eTaxG6a7OK — Revista Semana (@RevistaSemana) May 31, 2026

“Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas.

“Elijamos presidente al Dr. Abelardo de la Espriella”.

El exmandatario hizo su pronunciamiento después de que su candidata Paloma Valencia también adhiriera, de manera personal aclaro, a la campaña de Abelardo de la Espriella.

“Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres”, expresó la excandidata.

Paloma Valencia reconoce derrota y anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella

“Siempre se ha dicho que los colombianos no caemos y es cierto. Yo, como Paloma la de siempre, que siempre está en la batalla por Colombia,seguiré en esta batalla para derrotar a Iván Cepeda y a su proyecto destructivo aliado con la criminalidad, con la corrupción y con lo peor para Colombia. Que viva Colombia y que viva Colombia en libertad”, agregó.

Candidata presidencial Paloma Valencia Foto: Alejandro Acosta

El expresidente Iván Duque también felicitó a De la Espriella. “Hoy Colombia se ha expresado con claridad en las urnas. Es el momento de actuar con sentido patriótico, grandeza y unidad de cara a la segunda vuelta para derrotar la amenaza continuista.Felicitaciones a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo por este importante triunfo, y a la Registraduría por la rapidez, transparencia y garantías brindadas durante la jornada electoral.La unidad de quienes creemos en la democracia, la libertad, la seguridad y la equidad será el camino para construir una Colombia mejor".

La realidad de las cuentas de las elecciones fue la siguiente. Con el 99 % de los votos escrutados, Valencia tenía el 6,92 % y 1.634.817 votos, una cifra muy baja teniendo en cuenta que se trata de la candidata de Álvaro Uribe Vélez y la ganadora de la Gran Consulta por Colombia el pasado 8 de marzo.

Sin embargo, de cara a la segunda vuelta no es una cifra despreciable. Abelardo de la Espriella, con ese 99 %, alcanzaba el 43,73 % y 10.328.955 e Iván Cepeda tenía el 40,91 % y el 9.664.594 de los votos.

Falta ver si el mensaje de la candidata y del expresidente se traduce en que esos votos pasen al tigre.