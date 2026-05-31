Política

David Luna, de la Gran Consulta por Colombia, anunció su voto por Abelardo de la Espriella: “La democracia habló”

Otro miembro del equipo de Paloma Valencia se suma al candidato independiente.

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Redacción Semana
31 de mayo de 2026 a las 7:28 p. m.
David Luna anunció su voto por Abelardo de la Espriella.
David Luna anunció su voto por Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA

David Luna, quien fue candidato a la Presidencia en la Gran Consulta por Colombia, anunció su voto por Abelardo de la Espriella luego de la derrota de la candidata Paloma Valencia.

Valencia no pasó a segunda vuelta, sacando cerca de 1.600.000 votos, mientras que De la Espriella ganó la primera vuelta con más 10.350.000 votos.

Por esta razón, Luna felicitó a De la Espriella y anunció su apoyo, con el fin de derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta.

“La democracia habló y los ciudadanos tomaron una decisión clara. Felicito a Abelardo de la Espriella por su victoria. Hoy comienza una nueva etapa. Quienes creemos en la libertad, la seguridad y las oportunidades debemos unirnos para derrotar a Iván Cepeda en las urnas. Por esa razón, votaré por Abelardo de la Espriella", dijo el excandidato presidencial en su cuenta de X.

De esa forma, agradeció a Valencia y a Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, por el esfuerzo.

“Mi reconocimiento y gratitud a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo por su esfuerzo, altura y compromiso con Colombia”, concluyó el exsenador.

Paloma Valencia reconoce derrota y anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella

Otro miembro de la Gran Consulta por Colombia que se unió a De la Espriella tras los resultados de la primera vuelta es Juan Carlos Pinzón, quien aseguró que “Colombia no puede caer en manos del socialismo del siglo XXI”.

“Invito a todas las personas que apoyamos a Paloma Valencia, mujer íntegra y patriota, a recuperar nuestro país. Tomemos el rumbo de la libertad y la prosperidad. Nos corresponde apoyar la opción que se opone al neocomunismo. Votaré por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en segunda vuelta", manifestó.

La campaña de De la Espriella sigue sumando apoyos de cara a la segunda vuelta presidencial, incluido el del expresidente Álvaro Uribe y el de la candidata Paloma Valencia.