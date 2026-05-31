David Luna, de la Gran Consulta por Colombia, anunció su voto por Abelardo de la Espriella: “La democracia habló”

David Luna, quien fue candidato a la Presidencia en la Gran Consulta por Colombia, anunció su voto por Abelardo de la Espriella luego de la derrota de la candidata Paloma Valencia.

Valencia no pasó a segunda vuelta, sacando cerca de 1.600.000 votos, mientras que De la Espriella ganó la primera vuelta con más 10.350.000 votos.

Por esta razón, Luna felicitó a De la Espriella y anunció su apoyo, con el fin de derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta.

“La democracia habló y los ciudadanos tomaron una decisión clara. Felicito a Abelardo de la Espriella por su victoria. Hoy comienza una nueva etapa. Quienes creemos en la libertad, la seguridad y las oportunidades debemos unirnos para derrotar a Iván Cepeda en las urnas. Por esa razón, votaré por Abelardo de la Espriella", dijo el excandidato presidencial en su cuenta de X.

La democracia habló y los ciudadanos tomaron una decisión clara. Felicito a @ABDELAESPRIELLA por su victoria.



Hoy comienza una nueva etapa. Quienes creemos en la libertad, la seguridad y las oportunidades debemos unirnos para derrotar a @IvanCepedaCast en las urnas.



Por esa… — David Luna (@lunadavid) May 31, 2026

De esa forma, agradeció a Valencia y a Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, por el esfuerzo.

“Mi reconocimiento y gratitud a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo por su esfuerzo, altura y compromiso con Colombia”, concluyó el exsenador.

Paloma Valencia reconoce derrota y anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella

Otro miembro de la Gran Consulta por Colombia que se unió a De la Espriella tras los resultados de la primera vuelta es Juan Carlos Pinzón, quien aseguró que “Colombia no puede caer en manos del socialismo del siglo XXI”.

El pueblo colombiano ha tomado su decisión. Felicito al Doctor Abelardo De La Espriella @DELAESPRIELLAE



Colombia no puede caer en manos del socialismo del s.XXI, ello solo trae destrucción, pobreza, y criminalidad.



Invito a todas las personas que apoyamos a @PalomaValenciaL,… pic.twitter.com/iIEsk3zMIC — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) May 31, 2026

“Invito a todas las personas que apoyamos a Paloma Valencia, mujer íntegra y patriota, a recuperar nuestro país. Tomemos el rumbo de la libertad y la prosperidad. Nos corresponde apoyar la opción que se opone al neocomunismo. Votaré por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en segunda vuelta", manifestó.

La campaña de De la Espriella sigue sumando apoyos de cara a la segunda vuelta presidencial, incluido el del expresidente Álvaro Uribe y el de la candidata Paloma Valencia.