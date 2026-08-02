MUNDO

México captura a alias ‘Poncho’, peligroso líder del Cártel de Los Reyes, solicitado por EE. UU.

El hombre fue sancionado además por el Departamento del Tesoro por sus vínculos con Cárteles Unidos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
2 de agosto de 2026 a las 7:07 p. m.
Las autoridades mexicanas llevaron a cabo la detención
Las autoridades mexicanas llevaron a cabo la detención Foto: X/@AlertesNewsFR24

El Gobierno de México anunció este sábado, 2 de agosto, la detención del líder del Cártel de Los Reyes, por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares, lo que ha desatado bloqueos y disturbios en varios puntos del estado de Michoacán, donde opera fundamentalmente esta banda criminal.

Valeria Márquez fue asesinada en México.
Revelan la identidad del nuevo sospechoso en el caso de Valeria Márquez: habría sido su pareja

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, ha informado en sus redes sociales de la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias ‘Poncho’, líder del Cártel de Los Reyes y quien cuenta con una orden de arresto “por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín”.

“El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su detención“, dijo el secretario.

De acuerdo con el diario ‘El Sol de México’, aún se desconoce si ‘Poncho’ se enfrentará a la justicia mexicana o será extraditado a Estados Unidos.

El Departamento de Estado ofrece, desde agosto del año pasado, 5 millones de dólares a cambio de información que conduzca a la detención de este hombre sancionado además por el Departamento del Tesoro por sus vínculos con Cárteles Unidos, organización mexicana dedicada al tráfico de drogas y de armas, así como al blanqueo de capitales.

Su detención ha provocado disturbios, incluidos el bloqueo de carreteras y el incendio de vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, en Michoacán, que las autoridades mexicanas han atribuido a integrantes del Cártel de Los Reyes.

“El gabinete de seguridad garantiza la seguridad del Estado”, agregó García.

En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra Cárteles Unidos y Los Viagras al considerar que ambas organizaciones mantenían estrechos lazos con el terrorismo, el narcotráfico y las redes de extorsión que operan en el sector agrícola de México.

Asimismo, las autoridades estadounidenses sostuvieron que estos grupos habían contribuido a un elevado nivel de violencia en México y Estados Unidos, al impulsar las actividades relacionadas con el tráfico de drogas y la criminalidad organizada.

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una reunión de gabinete.
Marco Rubio habla sobre recientes elecciones en Latinoamérica y se refiere a los dirigentes “proestadounidenses” en la región

Ese mismo año, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Cárteles Unidos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, esta organización criminal desempeñaba un papel relevante en la fabricación de opioides sintéticos y en su distribución hacia territorio estadounidense.

Las fuerzas federales toman medidas de seguridad alrededor de la Fiscalía Especial durante la salida de un convoy que transportaba a Ovidio Guzmán, hijo del renombrado narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán
Ejército mexicano participó en la captura de Poncho. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Además, afirmó que el grupo obtenía recursos mediante prácticas de extorsión y otras actividades delictivas.