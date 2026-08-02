El Gobierno de México anunció este sábado, 2 de agosto, la detención del líder del Cártel de Los Reyes, por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares, lo que ha desatado bloqueos y disturbios en varios puntos del estado de Michoacán, donde opera fundamentalmente esta banda criminal.

Revelan la identidad del nuevo sospechoso en el caso de Valeria Márquez: habría sido su pareja

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, ha informado en sus redes sociales de la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias ‘Poncho’, líder del Cártel de Los Reyes y quien cuenta con una orden de arresto “por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín”.

“El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su detención“, dijo el secretario.

De acuerdo con el diario ‘El Sol de México’, aún se desconoce si ‘Poncho’ se enfrentará a la justicia mexicana o será extraditado a Estados Unidos.

Como resultado de una operación del Ejército Mexicano, personal de @Defensamx1 detuvo a Alfonso “N”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de… pic.twitter.com/apdGeLQZRR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 2, 2026

El Departamento de Estado ofrece, desde agosto del año pasado, 5 millones de dólares a cambio de información que conduzca a la detención de este hombre sancionado además por el Departamento del Tesoro por sus vínculos con Cárteles Unidos, organización mexicana dedicada al tráfico de drogas y de armas, así como al blanqueo de capitales.

Su detención ha provocado disturbios, incluidos el bloqueo de carreteras y el incendio de vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, en Michoacán, que las autoridades mexicanas han atribuido a integrantes del Cártel de Los Reyes.

“El gabinete de seguridad garantiza la seguridad del Estado”, agregó García.

🔴🇲🇽 FLASH | MEXIQUE : les forces fédérales arrêtent Alfonso Fernández Magallón, alias « Poncho », chef présumé du cartel de Los Reyes dans le Michoacán.



➡️ Les États-Unis offraient jusqu’à 5 millions de dollars pour toute information permettant son arrestation. Après… pic.twitter.com/pKnL1DGmVP — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) August 2, 2026

En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra Cárteles Unidos y Los Viagras al considerar que ambas organizaciones mantenían estrechos lazos con el terrorismo, el narcotráfico y las redes de extorsión que operan en el sector agrícola de México.

Asimismo, las autoridades estadounidenses sostuvieron que estos grupos habían contribuido a un elevado nivel de violencia en México y Estados Unidos, al impulsar las actividades relacionadas con el tráfico de drogas y la criminalidad organizada.

Marco Rubio habla sobre recientes elecciones en Latinoamérica y se refiere a los dirigentes “proestadounidenses” en la región

Ese mismo año, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Cárteles Unidos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, esta organización criminal desempeñaba un papel relevante en la fabricación de opioides sintéticos y en su distribución hacia territorio estadounidense.

Ejército mexicano participó en la captura de Poncho. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Además, afirmó que el grupo obtenía recursos mediante prácticas de extorsión y otras actividades delictivas.