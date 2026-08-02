El senador republicano Bernie Moreno ha exigido a quien fuera su yerno, el congresista Max Miller, que dimita de su cargo al haber sido acusado de agredir a Emily Moreno, su hija.

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Según informes policiales, Emily Moreno acusó a Miller de arrojarle agua caliente, estrellarla contra una pared y apuntarle con una pistola a la cabeza.

El congresista republicano por Ohio aseguró este sábado que no renunciará a su candidatura a la reelección en noviembre y negó enérgicamente las acusaciones.

Max Miller negó enérgicamente las acusaciones de su exesposa, hija de Bernie Moreno. Foto: AP Photo/Amanda Andrade-Rhoades

El senador superó su reticencia inicial y exigió a Miller que abandone el cargo inmediatamente.

“Max Miller necesita ayuda psicológica seria. Es un peligro para mi hija y contengo la respiración cada minuto que tiene la custodia de mi nieta”, publicó Moreno en redes sociales.

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“Si existen estándares básicos de carácter necesarios para ocupar un cargo electo, Max Miller los incumple”, añadió antes de zanjar que el congresista “no debería servir en la Cámara de Representantes”.

En respuesta, Miller ha insistido en su inocencia y reprochado al senador que haya esperado tanto para hablar.

As a father and husband, I can tell you the last two years have been pure hell for my wife Bridget, our daughter Emily, me, and our entire family in the aftermath of Emily's divorce.



It has been horrific to watch this play out in full public view, all while knowing an innocent… — Bernie Moreno (@berniemoreno) August 2, 2026

“Si mi hija me dijera lo mismo, personalmente no esperaría dos años antes de exigirme cuentas. Sabes que esto no es verdad y la única razón por la que hablas ahora es para esconderte de tu propio circo mediático. Todo esto es político”, aseguró.

La denuncia de Moreno contra Miller se produjo después de que el congresista hiciera una transmisión en vivo el domingo negando las acusaciones de abuso por parte de Emily y alegando que ella sufre de trastorno bipolar, algo que ella ha refutado.

Miller representa el séptimo distrito congresional de Ohio, que incluye partes de los suburbios de Cleveland, un distrito que el presidente Trump ganó por 11 puntos en 2024.

Una encuesta patrocinada por los demócratas en junio mostró que Miller aventajaba por solo un punto al demócrata Brian Poindexter en las elecciones generales.

Bernie Moreno es uno de los políticos más cercanos a Trump. Foto: AFP

Miller ya había sido acusado de abuso por la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, y fue arrestado por conducir ebrio cuando estaba en la universidad.

“No debería ocupar un escaño en la Cámara de Representantes”, recalcó Moreno.

“Creo que Max Miller necesita buscar ayuda profesional para poner fin al evidente patrón de abuso que ha dejado a su paso. Creo que no debería tener libertad para seguir poniendo en peligro a otros hasta que lo haga”, aseguró.