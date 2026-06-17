Abelardo de la Espriella destapa la cifra de votos que espera obtener en la segunda vuelta

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, se refirió a la cantidad de votos que espera en la segunda vuelta por la Casa de Nariño. Él se medirá el próximo 21 de junio con Iván Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico.

Para hacer su cálculo, De la Espriella contempló la cifra de respaldos que obtuvo en la primera vuelta: 10.361.499; el 43,74 % del electorado válido.

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En entrevista con Noticias Caracol, el ‘tigre’, como se autodenomina, indicó que podría contar con más de trece millones de votos.

“Yo estimo que nosotros podemos estar en alrededor de trece millones y medio, catorce millones de votos. Tres millones más con la gente que no votó y va a votar, y con la transferencia que se realizó de otras candidaturas”, dijo este 17 de junio.

Abelardo de la Espriella quiere llegar al Palacio de Nariño. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Formalmente, Paloma Valencia, del Centro Democrático, anunció que votaría por él; su fórmula vicepresidencial no tomó decisión. Ella marcó en la votación 1.639.685.

También lo respalda Miguel Uribe Londoño, que alcanzó 28.657. Y la fórmula vicepresidencial de Claudia López, Leonardo Huerta, que sumaron 225.517.

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Sin embargo, De la Espriella pidió a sus seguidores que no se relajen porque están compitiendo contra una estructura de compra de votos.

“Un llamado muy importante al pueblo colombiano, a nuestros seguidores. No hay que confiarse porque estamos enfrentados a una banda criminal que combina todas las formas de lucha y que se quiere atornillar al poder como sea, desconociendo el resultado, como lo ha hecho el presidente de la República, como lo hizo su heredero, quien hasta hace una semana reconoció el triunfo de nosotros en primera vuelta”, dijo el candidato.

Abelardo de la Espriella frente a su público. Foto: Bernardo Peña / El País

Su interpretación es que la campaña del Pacto Histórico estaría socavando la institucionalidad, “diciendo que el software es permeable, que se puede manipular. Además de eso, los amigos del Gobierno y del señor Cepeda, en el mundo de la criminalidad, están presionando a la gente a punta de fusil para que voten por el heredero y, además, tienen unos compradores de votos, especialmente aquí en el Caribe, que ya hemos denunciado. Esto no está ganado hasta que se gane”.