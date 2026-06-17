El candidato presidencial Abelardo de la Espriella hizo una nueva denuncia en contra del Gobierno de Gustavo Petro. Según dijo, el mandatario le ordenó a la fuerza pública no atacar a las estructuras armadas ilegales.

Elecciones 2026 | José Manuel Restrepo, ‘vice’ de Abelardo de la Espriella, responde al “indudablemente se va a incendiar el país”, de Carlos Carrillo

“Lo que está ocurriendo es extremadamente grave. A pocos días de la elección definitiva para la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro ordena a la fuerza pública cesar operaciones contra estructuras narcoterroristas y criminales”, afirmó el candidato.

De la Espriella indicó que se trata de una decisión que le genera “enormes preocupaciones” sobre la seguridad nacional y el mensaje que le estaría enviando a quienes por años han sembrado la violencia en el país.

“Los colombianos no podemos normalizar que el Estado renuncie a perseguir a quienes amenazan la vida, la libertad y la tranquilidad de millones de ciudadanos”, dijo el candidato.

Asimismo, hizo un llamado a los “tigres” y “tigresas” del país, como les dice a sus simpatizantes, para que acudan a las urnas y lo respalden. “No podemos quedarnos en casa. Debemos salir masivamente a votar para defender la democracia, las instituciones y el futuro de Colombia”, afirmó.

De la Espriella señaló que esa “batalla final” estaría cerca de configurarse y por eso le pidió a cada ciudadano que “haga valer su derecho en las urnas”. “Este 21 de junio ponle la raya al Tigre. Si gana el Tigre, gana Colombia. Firme por la patria”, agregó.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella hizo una nueva denuncia contra el Gobierno. Foto: Bernardo Peña / El País

Según detalló De la Espriella en su denuncia, esta decisión beneficiaría a grupos como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las disidencias de las Farc, responsables del asesinato de militares en el país, de colocar minas antipersona en varias regiones, del narcotráfico, del reclutamiento forzado y de extorsionar a los ciudadanos.

“Todo esto mientras el Gobierno ordena al tiempo el retiro del servicio de los oficiales que han combatido a estas y otras estructuras narcoterroristas y mientras, violando la ley colombiana, el Gobierno realiza de forma descarada política electoral a favor del heredero Iván Cepeda, que ha sido el arquitecto de la fallida y mentirosa Paz Total que es una farsa total”, criticó el candidato.

Para De la Espriella, Petro y Cepeda estarían combinando “todas las formas de lucha” para quedarse en el poder.

“Día tras día dejan en evidencia su voluntad de dictadores. Desconocieron los resultados electorales del 31 de mayo, implementan un plan de compra de votos, plantean una constituyente y, además, utilizan recursos públicos para la campaña presidencial del heredero de las Farc”, mencionó el candidato presidencial.