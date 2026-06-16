Sigue creciendo la tensión en el país por la llegada de la hora cero para elegir al nuevo presidente de la república. En medio del agite del debate electoral se han visto movidas políticas de distinta índole como la del presidente Gustavo Petro, quien se negó a reconocer los resultados de la primera vuelta.

El presidente Gustavo Petro desconoció los resultados de la primera vuelta presidencial. Foto: .

En medio de la campaña, pocos se han detenido a preguntar cuál será el papel de las Fuerzas Militares si se sigue manteniendo la línea de desconocer los resultados de las urnas presentados por la Registraduría Nacional.

Tras las dudas sobre el rol del componente armado legal del país, el propio comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, respondió cuál será el papel que jugarán los más de 300.000 hombres que están bajo su mando.

En respuesta a SEMANA, y ante el escenario de que el presidente Petro insista en desconocer los resultados electorales del próximo domingo, el general López invocó el artículo 217 de la Constitución Política.

“Yo creo que debe remitirse a la Constitución y la ley. El artículo 217 es muy claro: las Fuerzas Militares tienen una misión por cumplir y les corresponde, ante un escenario como el que usted está planteando o cualquier otro escenario, cumplir la Constitución y la ley”, dijo el general López.

El mencionado artículo establece que “la Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes, constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.