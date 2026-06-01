Bernie Moreno, senador de Estados Unidos, dice qué haría Trump si Petro desconoce resultado de la segunda vuelta

A su salida de su misión como observador de las elecciones presidenciales en Colombia, el senador de los Estados Unidos, Bernie Moreno, señaló en diálogo con Blu Radio sus impresiones acerca de la jornada electoral ocurrida este domingo 31 de mayo que terminó con el triunfo de Abelardo de la Espriella, quien se medirá contra Iván Cepeda en la segunda vuelta el 21 de junio.

En primer lugar, elogió el sistema electoral colombiano y su funcionamiento, incluso asegurando que es mejor que el que funciona en territorio estadounidense. “Lo hacen mejor aquí en Colombia que en los Estados Unidos”, dijo el congresista.

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“Tienen que mostrar la cédula... toda la cuenta es manual, es todo el progreso que tienen las instituciones electorales; son las mejores que he visto en mi vida”, manifestó en diálogo durante la entrevista, donde incluso aseguró que el presidente Donald Trump y Estados Unidos deberían aprender del proceso colombiano.

Bernie Moreno Foto: GETTY IMAGES

De igual manera, Moreno manifestó que ya habló con el secretario Marco Rubio sobre los resultados de las elecciones en Colombia y fue contundente sobre la transparencia de ellas. “Reporté ayer al secretario Rubio y al presidente de los Estados Unidos que las elecciones en Colombia fueron completamente libres y bien hechas”, señaló.

Sobre Donald Trump, aseguró que el presidente estadounidense “quiere bastante al pueblo de Colombia. El país lo ve como un aliado muy importante”, manifestó en Blu Radio, añadiendo que el mandatario republicano recibió su reporte de forma positiva.

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El senador por el estado de Ohio posteriormente se refirió a las declaraciones del presidente Petro, en las cuales no reconoce los resultados electorales de la primera vuelta y siembra un manto de duda acerca del funcionamiento de los comicios en el país. Ante ello, aseguró que “no vi ni a él (Gustavo Petro) ni a cualquier otra persona de él observando las elecciones”.

Bernie Moreno y Gustavo Petro Foto: Getty Images / Presidencia

Ante la pregunta de qué haría el gobierno de Donald Trump si, cara a la segunda vuelta, el presidente Gustavo Petro desconoce el resultado de las urnas, como ocurrió en el caso del preconteo de la primera vuelta. “En el próximo 7 de agosto va a haber otro presidente... y ese presidente lo va a elegir solamente exclusivamente la gente, el pueblo de Colombia”, manifestó sin dar más detalles.

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En otros temas, Moreno aseguró que no ha hablado ni se ha reunido con los dos candidatos, ni con Abelardo de la Espriella, ni con Iván Cepeda, con quien aseguró que no tienen la misma ideología, pero aclarando que toda la elección se trata de una decisión del pueblo de Colombia. De igual forma, confirmó que también será observador electoral en la segunda vuelta.