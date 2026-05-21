El senador de origen colombiano, Bernie Moreno, participó en una conversación sobre las elecciones en Colombia en el Centro Adrienne Arsht para América Latina (AALAC) del Atlantic Council, donde se refirió a la importancia de los comicios del próximo 31 de mayo.

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En medio del diálogo, Moreno advirtió sobre la intimidación en las votaciones en Colombia y aseguró que tienen que ser transparentes y vigiladas para que puedan ser reconocidos los resultados.

“Debemos asegurarnos de que la maquinaría, el aparato, está funcionando bien, no hay interferencia. Y, segundo, creo que debe haber una conversación difícil sobre las elecciones que claramente son el resultado de la intimidación”, dijo el senador estadounidense.

“Y si hay elecciones que claramente son parte de una campaña de intimidación, entonces debe haber una conversación difícil sobre si esas elecciones cuentan o no. Como dije, los precios aquí no podrían ser más altos en esta elección”, continuó diciendo Moreno.

“Si vas a contar votos que fueron el resultado de una intimidad clara, no vas a tener una elección en la que la comunidad internacional y, por supuesto, los Estados Unidos consideran que sea una elección libre y justa”, aseveró.

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Desde el comienzo de este ciclo de elecciones, el senador Moreno ha sido bastante específico sobre la importancia de las elecciones transparentes, libres y justas y también sobre la confianza de que el próximo presidente debe construir una alianza históricamente cercana y profundizar en la cooperación con los Estados Unidos.

“Hemos visto demasiada violencia política durante el tiempo en Colombia, así que es extremadamente importante que ellos ofrezcan esa protección de seguridad”, agregó el político aliado de Trump.

Bernie Moreno, senador del partido republicano (Photo by Stephen Maturen/Getty Images) Foto: Getty Images

El senador Moreno estará en Colombia la próxima semana para servir como observador internacional durante la primera ronda de elecciones que se llevará a cabo en los próximos días.

Bernie Moreno nació en Bogotá, emigrando a los Estados Unidos,ha construído una carrera en el sector privado y hoy es uno de los políticos más influyentes del país norteamericano.

“Nunca he visto una decisión más binaria. Y, francamente, el mensaje que quiero transmitir a la gente colombiana es que tienes que votar porque tu país depende de ti”, dijo.

“Es extremadamente importante que Colombia regrese a lo que yo llamo la pole position de tener la relación más fuerte con América que cualquier otra nación en Latinoamérica”, aseguró Moreno.

Paloma Valencia, Bernie Moreno y Abelardo de la Espriella Foto: Getty Images

El influyente político de origen colombiano aseguró que vendrá a Colombia y sugirió que los dos candidatos “alineados” deberían unirse para las próximas elecciones.

“Básicamente, esta es una carrera a tres bandas. Los dos candidatos que yo diría que están alineados en su mayor parte con un grupo muy pequeño, al amanecer del lunes 1 de junio, tienen que estar completamente unidos“, dijo.