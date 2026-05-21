Padres acusados de asesinar a su recién nacido en EE. UU.: esta es la escalofriante historia

Un aterrador hecho ocurrido en Pensilvania, Estados Unidos, conmocionó al mundo, luego de que las autoridades responsabilizaran a los padres del asesinato de su bebé que solamente tenía un día de nacido. El fiscal de la tragedia aseguró que este es el caso más horrible de su carrera.

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Se conocen las acusaciones en contra de los padres, su identidad, detalles de su arresto, la autopsia del menor y el relato del fiscal, quien se mostró aterrado por este hecho ocurrido en Pensilvania que sorprendió al mundo.

Los padres del menor no habrían pedido ayuda cuando el recién nacido moría

De acuerdo con el reporte de las autoridades estadounidenses, el aterrador hecho ocurrió en un hospital de West Reading. Allí, una enfermera notó que el bebé, que tenía un solo día de nacido, estaba pálido, flácido, sin fuerza y respirando de manera ruidosa.

Esta alerta de la enfermera solamente antecedía una tragedia: la muerte del neonato. Las investigaciones demuestran que esta horrorosa emergencia no fue alertada por los padres del menor, quienes normalmente, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, están pendientes de su hijo.

A este antecedente se le suma el supuesto comportamiento inusual del padre del menor, Kevin Canaan. La enfermera que atendía al menor así lo identificó e inmediatamente alertó a la seguridad del centro hospitalario.

Las autoridades arrestaron ese mismo día a los padres del menor: Kenin Canaan, de 28 años, y Yeniffer Tavarez-Cepeda, de 25 años. Sin embargo, el hombre fue capturado gracias a requerimientos previos que ya lo señalaban como un peligro para la sociedad.

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Hallazgos del fiscal

Tres días después de la muerte del menor, la autopsia realizada en el Centro Forense del Condado Dauphin confirmó que el recién nacido no habría fallecido por causas naturales; su diagnóstico demuestra heridas en su cuerpo que le provocaron la muerte.

El caso llegó a las manos de John Adams, fiscal del distrito del condado de Berks, en Pensilvania, quien calificó el hecho como el más horrible de su carrera, luego de revelar que los órganos del bebé fueron presionados con una fuerza tal que hasta provocó que quedaran aplastados contra la columna vertebral.

Este hallazgo refuerza la premisa del asesinato, ya que eran los padres del menor los únicos que permanecían bajo la custodia de él. Días después, tras entrevistar a los acusados y a varios profesionales de la salud del hospital, presentaron cargos formales y emitieron órdenes de arresto.

Los padres del neonato son acusados por la muerte del menor. Foto: Pantallazo tomado de N+Univision

Sin conocerse la respuesta de los señalados, ahora enfrentan un proceso judicial acusados por homicidio criminal, agresión agravada y poner en peligro el bienestar de menores.