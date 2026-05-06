Conmoción en EE. UU.: millonario asesinó a su esposa embarazada y a sus dos hijos pequeños en su mansión

Matthew Mitchell, de 52 años, propietario de los restaurantes Traveler’s Table y Traveler’s Cart en Houston, Texas, Estados Unidos, disparó contra su esposa embarazada y sus dos hijos pequeños antes de quitarse la vida en su residencia del exclusivo vecindario de River Oaks, según determinó la policía local.

Los cuerpos fueron descubiertos el lunes por la tarde cuando agentes acudieron al domicilio tras un chequeo de bienestar solicitado por una niñera y un familiar que llevaban más de 24 horas sin contacto con la familia. En el interior encontraron a Matthew Mitchell, a su esposa Thy Mitchell, de 39 años, y a sus hijos Maya, de 8, y Max, de 4, todos con heridas de bala. Los niños fueron hallados en sus camas.

Tragedia en EE. UU.: joven de 16 años asesinó a toda su familia y luego llamó a la policía para confesar el crimen

Thy Mitchell estaba embarazada al momento de su muerte. Las autoridades no han establecido un motivo y señalaron que no existían llamadas previas al domicilio por alteraciones del orden ni señales públicas de problemas.

Matthew Mitchell junto a su esposa Foto: Captura de pantalla de redes sociales

Los miembros de la familia eran figuras destacadas de la escena gastronómica de Houston. El capítulo local de la Asociación de Restaurantes de Texas los había nombrado Restauradores del Año en 2025, y Thy Mitchell había sido invitada recientemente a unirse a la junta directiva de la asociación unos meses antes de su asesinato.

Hallan el cadáver de una colombiana en una nevera en Estados Unidos y el principal sospechoso está prófugo

La pareja se conoció alrededor de 2010 y construyó tanto un negocio como una familia. Se casaron en México y compartían una pasión por los viajes, que usaban como inspiración para los menús de sus restaurantes. Matthew Mitchell se había formado en el Art Institute of Houston y, antes de dedicarse a la gastronomía, tuvo una carrera variada, pero lujosa.

Homenajes a la familia asesinada en Houston. Foto: Captura de pantalla de redes sociales

Se conoce que estudió en la Universidad Emory, en Francia, Italia y en Oxford, y trabajó como periodista en Londres, París y Nueva York. Thy Mitchell, vietnamita-americana de primera generación, creció en Houston y fue introducida al mundo de la restauración desde joven a través del negocio familiar liderado por sus padres, todo antes de conocer a Matthew Mitchell, con quien tuvo sus dos hijos y esperaba un tercero.

Últimos detalles del tiroteo que se presentó en zonas aledañas a la Casa Blanca: “El hombre huyó a pie”

No había señales públicas de problemas. La investigación continúa de parte de las autoridades, aunque estas dicen que no hay indicios de participación de terceros. La hermana de Thy Mitchell confirmó las muertes en un comunicado y pidió privacidad mientras la familia llora su pérdida. Frente a la residencia familiar, amigos dejaron flores, fotografías y otros homenajes a la familia asesinada el pasado lunes.