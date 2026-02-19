La policía de Norfolk, Virginia, lanzó una investigación luego de que fuera hallado el cuerpo sin vida de una mujer colombiana dentro de la nevera que había en la cocina del apartamento que compartía con su esposo.

Inmigrante colombiano en Estados Unidos pide ayuda urgente para salvar la vida de su hijo

Antes del hallazgo del cadáver, familiares de la víctima habían reportado su desaparición tras no tener contacto con ella por dos semanas. La víctima fue reportada como no localizada por su hermano, lo que llevó a las autoridades a iniciar labores de búsqueda que culminaron con el descubrimiento del cuerpo en el congelador de la residencia compartida por la pareja.

El cadáver corresponde a Lina María Guerra Echavarría, de 39 años, el cual fue encontrado el pasado 5 de febrero de 2026, según informó el Departamento de Policía de Norfolk. Una autopsia realizada el 10 de febrero determinó que la causa de muerte fue homicidio, lo cual llevó a los fiscales a presentar cargos formales contra su esposo, David Varela, de 38 años, por asesinato en primer grado y ocultamiento de cadáver.

David Varela, principal sospechoso en muerte de Lina Guerra. Foto: Recopilada por WTKR

Varela, quien también enfrenta cargos federales por huir de la jurisdicción, es un reservista de la Marina de Estados Unidos y, hasta el momento, no ha sido capturado.

Según registros obtenidos por las autoridades a través de mensajes y aplicaciones de mensajería, se cree que Varela abandonó los Estados Unidos en un vuelo con destino a Hong Kong alrededor del 5 de febrero de 2026, el mismo día en que el cuerpo fue hallado en el congelador.

La policía ha rastreado su posible ubicación hasta ese territorio asiático, aunque las agencias señalan que no existen lazos comprobados de Varela con Hong Kong o China.

Durante el período en que Guerra estuvo desaparecida, su familia recibió mensajes de Varela con versiones contradictorias sobre su paradero, señaló el medio local WTKR.

En uno de ellos, Varela llegó a afirmar que su esposa había sido arrestada por supuesto robo en tiendas, proporcionando incluso una imagen manipulada en la que aparecía visitándola en una cárcel con uniforme naranja, pese a que no existió proceso judicial ni detención formal por ese motivo.

Según familiar de la víctima, Varela había presentado comportamientos violentos contra la mujer. Foto: Archivo de Whatsapp compilado por WTKR

Paola Ramírez, prima de la víctima, habló con The New York Post; en el medio de comunicación describió aspectos nocivos de la relación entre Guerra y Varela, indicando que este se mostraba celoso y controlador en distintos momentos de la convivencia; según la prima, el presunto victimario le impedía a Lina Guerra trabajar, establecer amistades, estudiar o salir sola. “Quiero enfatizar que ya había antecedentes de violencia por parte de David”, subrayó.

La policía de Norfolk involucró a investigadores del Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Investigación Criminal Naval, así como del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, para presentar órdenes internacionales de arresto y determinar el paradero de David Varela.