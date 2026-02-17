Juan Uribe es un inmigrante colombiano que vive en el estado de Florida y desde su cuenta personal de TikTok llamó urgentemente a la solidaridad de la comunidad que reside en el país norteamericano.

En inglés y en español, Uribe llamó a los latinoamericanos para encontrar un donante de células madre que sea compatible con su hijo, Max. El menor padece de una enfermedad rara en la sangre y necesita un donante para que sobreviva. El colombiano manifestó en uno de los videos: “De verdad necesito su ayuda para salvar a mi hijo”.

@jpu307 Replying to @Brenda Alicia Necesito la ayuda de mi comunidad Latinoamericana para salvar a mi hijo. El necesita un trasplante de células madres y estamos buscando su “gemelo genético.” Por favor pidan el kit con el link en mi biografía para ver si ustedes lo pueden ayudar. ♬ original sound - Juan Uribe

Uribe expresó: “Para tratarlo, necesitamos encontrar un donante perfecto“, y añadió que, debido a las raíces colombianas de su pequeño, el donante compatible puede encontrarlo con alguna población que tenga genes de Latinoamérica.

El padre de familia expresó que es difícil encontrar un donante en una comunidad que es minoría: “Para las minorías es mucho más complicado. Si una persona es blanca, tiene cerca de un 80 % de probabilidad de encontrar compatibilidad en el registro global. Si es latina, esa probabilidad baja al 50 %“.

Por ende, el colombiano pidió la ayuda especialmente de los latinos que están en Norteamérica; sin embargo, el registro de posibles donantes se enfrenta también al temor de los latinoamericanos que se encuentran en Estados Unidos.

¿Cómo ayudar a Juan Uribe y su hijo Max con la donación?

Los residentes del país norteamericano que deseen ayudar a Max deben inscribirse en el formulario que el colombiano dejó en sus redes sociales, para así ser postulados y posteriormente evaluar la compatibilidad con el menor.

La familia necesita la donación de algún joven entre los 18 y los 35 años, ya que es el rango de edades que permite facilitar este tipo de acciones. Juan Uribe insistió en que el registro es sencillo y fue enfático en la seguridad para los migrantes que están en suelo norteamericano.

Las posibles redadas del ICE hacen que muchos de ellos se puedan estar limitando y, ante la ofensiva del primer mes del Gobierno Trump, los latinoamericanos pueden estar temerosos y, por ende, no se inscribirían para ayudar al hombre y su hijo.

No obstante, el hombre enfatizó en el video: “Solo se necesitan algunos exámenes para confirmar que estás sano y, en algunos casos, sentarte un par de horas mientras extraen sangre de un brazo, obtienen las células madre y la devuelven por el otro” y luego señaló que este proceso no le va a causar dolor al donante.

Los videos en TikTok suman más de 20 millones de vistas y más de 4,7 millones de likes. Las redes sociales del hombre solo hablan de la campaña a favor de su hijo y la ayuda que solicita.