Estados Unidos

Valentina Forero, modelo colombiana, confiesa que lavó millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos

Se revelaron detalles de cómo operaba la organización que enviaba el dinero a Colombia.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

10 de febrero de 2026, 7:11 p. m.
La colombiana está esperando la sentencia por este caso.
La colombiana está esperando la sentencia por este caso. Foto: Getty Images

Valentina Moreno es una modelo colombiana que se declaró culpable de dirigir una organización internacional dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico en una corte federal de Atlanta. Habría movido decenas de millones de dólares entre Estados Unidos y Colombia.

Los multimillonarios bienes de mujer extraditada el año pasado a los que la Fiscalía le impuso medidas cautelares

Los documentos federales que fueron difundidos por N+ Univisión Atlanta aclaran los señalamientos por los cuales se le acusa a Forero. La modelo colombiana acepta que el esquema operó entre noviembre de 2020 y abril de 2023 y en este tiempo, la organización liderada por Forero “lavó” millones de dólares provenientes del narcotráfico.

Creativo Getty
Millones de dólares fueron "lavados". Foto: Getty Images

Presuntamente, la operación que lideró la colombiana lavó entre 25 y 65 millones de dólares en ese tramo de tiempo. Según los documentos judiciales, se trató de una operación completamente estructurada y organizada.

De acuerdo con los fiscales, la modelo colombiana creó varias empresas en Florida mediante las cuales lavaban las grandes sumas de dinero. Se asegura que estas compañías abrirían cuentas bancarias comerciales en el país norteamericano para posteriormente legalizar el efectivo.

Estados Unidos

Jóvenes podrán ganar miles de dólares en nuevo desafío de inteligencia artificial impulsado por el Gobierno

Estados Unidos

Alto funcionario del Gobierno Trump admite visita a la isla de Jeffrey Epstein y enfrenta pedidos de renuncia tras revelación de archivos

Estados Unidos

Estudiantes podrán ganar hasta 150.000 dólares con este premio impulsado por el Gobierno de Estados Unidos: así pueden participar

Estados Unidos

Tensiones en el Congreso de EE. UU. por audiencia sobre políticas migratorias del Gobierno Trump: demócratas exigen reformas

Estados Unidos

Donald Trump habló sobre el salón de baile de la Casa Blanca, en medio de la polémica por su financiación

Estados Unidos

Polémica decisión de Donald Trump sobre cambio climático que cambiará la industria de EE. UU.

Estados Unidos

Las “Cuentas Trump” ofrecen 1.000 dólares de inversión a bebés de Estados Unidos: así es como los padres pueden acceder al dinero

Mundo

EE. UU. habilita transacciones con Pdvsa para actividades de exploración y producción de gas y petróleo

Estados Unidos

Nueva ley de vivienda en Florida: miles de personas podrían beneficiarse

Mundo

¿La “Doctrina Monroe” en riesgo? Progresistas demócratas proponen resolución para ponerle fin

Si bien Forero acepta que dirigía la organización y controlaba los movimientos financieros, la colombiana no firmaba ninguna de las cuentas y tampoco era la representante legal de estas empresas fachada.

Así transportaban el dinero

Bombardean embarcación señalada de narcotráfico en aguas internacionales; ya son más de 35 ataques letales

Las revelaciones hechas por N+ Univisión Atlanta explican que la organización vendía la droga en Estados Unidos y eran los mensajeros en Georgia y otros lugares del país, quienes transportaban el dinero en cajas de zapatos y bolsas de compras.

Estos mensajeros debían hacer consignaciones menores a 10.000 dólares y, posteriormente, debían enviar fotografías de los comprobantes bancarios mediante aplicaciones de mensajería encriptadas. Posteriormente, el dinero recaudado era transferido a cuentas colombianas.

Se reporta que entre julio de 2022 y abril de 2023, se consignaron al menos 2.9 millones de dólares en el norte de Georgia.

Acusación en contra de la modelo

La acusación en contra de la modelo colombiana es por conspiración para cometer lavado de dinero. Por tal delito, Forero puede enfrentar una condena de hasta 20 años. No obstante, puede llegar a tener multas de hasta USD $500.000 o el doble del dinero involucrado.

De acuerdo con expertos consultados, la capital del Valle del Cauca ofrece grandes ventajas al lavado de dinero.
Gran parte del dinero terminaba en Colombia. Foto: Montaje El País

La sentencia final que definirá el tiempo de Valentina Forero en la cárcel se conocerá el día 20 de mayo de 2026. Hasta la fecha, Forero permanecerá detenida.

Más de Estados Unidos

Para Hawking, la falta de alineación entre instrucciones y acciones podría desencadenar consecuencias inesperadas.

Jóvenes podrán ganar miles de dólares en nuevo desafío de inteligencia artificial impulsado por el Gobierno

Howard Lutnick tendría nexos con Jeffrey Epstein

Alto funcionario del Gobierno Trump admite visita a la isla de Jeffrey Epstein y enfrenta pedidos de renuncia tras revelación de archivos

Getty Creativo

Valentina Forero, modelo colombiana, confiesa que lavó millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos

Algunas personas tienen una mejor relación con el dinero.

Estudiantes podrán ganar hasta 150.000 dólares con este premio impulsado por el Gobierno de Estados Unidos: así pueden participar

Colombia, centro de discusión en el Congreso de Estados Unidos.

Tensiones en el Congreso de EE. UU. por audiencia sobre políticas migratorias del Gobierno Trump: demócratas exigen reformas

Nuevo salón de bodas de la Casa Blanca está en obras.

Donald Trump habló sobre el salón de baile de la Casa Blanca, en medio de la polémica por su financiación

Administración Trump tomará importante decisión sobre cambio climático

Polémica decisión de Donald Trump sobre cambio climático que cambiará la industria de EE. UU.

Bebé recién nacido

Las “Cuentas Trump” ofrecen 1.000 dólares de inversión a bebés de Estados Unidos: así es como los padres pueden acceder al dinero

Ocean Drive en la ciudad de Miami.

Nueva ley de vivienda en Florida: miles de personas podrían beneficiarse

x

El FBI divulga imágenes de un sospechoso armado vinculado a la desaparición de Nancy Guthrie

Noticias Destacadas