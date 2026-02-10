Valentina Forero, modelo colombiana, confiesa que lavó millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos

Valentina Moreno es una modelo colombiana que se declaró culpable de dirigir una organización internacional dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico en una corte federal de Atlanta. Habría movido decenas de millones de dólares entre Estados Unidos y Colombia.

Los multimillonarios bienes de mujer extraditada el año pasado a los que la Fiscalía le impuso medidas cautelares

Los documentos federales que fueron difundidos por N+ Univisión Atlanta aclaran los señalamientos por los cuales se le acusa a Forero. La modelo colombiana acepta que el esquema operó entre noviembre de 2020 y abril de 2023 y en este tiempo, la organización liderada por Forero “lavó” millones de dólares provenientes del narcotráfico.

Millones de dólares fueron "lavados". Foto: Getty Images

Presuntamente, la operación que lideró la colombiana lavó entre 25 y 65 millones de dólares en ese tramo de tiempo. Según los documentos judiciales, se trató de una operación completamente estructurada y organizada.

De acuerdo con los fiscales, la modelo colombiana creó varias empresas en Florida mediante las cuales lavaban las grandes sumas de dinero. Se asegura que estas compañías abrirían cuentas bancarias comerciales en el país norteamericano para posteriormente legalizar el efectivo.

Si bien Forero acepta que dirigía la organización y controlaba los movimientos financieros, la colombiana no firmaba ninguna de las cuentas y tampoco era la representante legal de estas empresas fachada.

Así transportaban el dinero

Bombardean embarcación señalada de narcotráfico en aguas internacionales; ya son más de 35 ataques letales

Las revelaciones hechas por N+ Univisión Atlanta explican que la organización vendía la droga en Estados Unidos y eran los mensajeros en Georgia y otros lugares del país, quienes transportaban el dinero en cajas de zapatos y bolsas de compras.

Estos mensajeros debían hacer consignaciones menores a 10.000 dólares y, posteriormente, debían enviar fotografías de los comprobantes bancarios mediante aplicaciones de mensajería encriptadas. Posteriormente, el dinero recaudado era transferido a cuentas colombianas.

Se reporta que entre julio de 2022 y abril de 2023, se consignaron al menos 2.9 millones de dólares en el norte de Georgia.

Acusación en contra de la modelo

La acusación en contra de la modelo colombiana es por conspiración para cometer lavado de dinero. Por tal delito, Forero puede enfrentar una condena de hasta 20 años. No obstante, puede llegar a tener multas de hasta USD $500.000 o el doble del dinero involucrado.

Gran parte del dinero terminaba en Colombia. Foto: Montaje El País

La sentencia final que definirá el tiempo de Valentina Forero en la cárcel se conocerá el día 20 de mayo de 2026. Hasta la fecha, Forero permanecerá detenida.