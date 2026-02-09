Estados Unidos

Avioneta estrella decenas de carros tras un aterrizaje de emergencia en plena autopista: video del accidente

Al menos dos personas resultaron con heridas leves. Las investigaciones sobre el accidente se están llevando a cabo.

Redacción Mundo
9 de febrero de 2026, 6:38 p. m.
La avioneta impactó con varios carros en la autopista.
La avioneta impactó con varios carros en la autopista. Foto: Departamento de Policía de Gainesville

Un avión se estrelló en una zona residencial de Estados Unidos mientras hacía un aterrizaje de emergencia, informaron las autoridades locales este lunes, 9 de febrero en la tarde. El momento quedó captado en video y ha sido compartido por las redes sociales.

Una pequeña avioneta de un solo motor aterrizó de emergencia en la autopista Browns Bridge Road, de la ciudad de Gainesville, en el estado de Georgia. Al impactar en el suelo, este se estrelló con varios vehículos que circulaban por la concurrida vía.

Más tarde, el Departamento de Policía de Gainesville, compartió un comunicado en su cuenta de Facebook en el que aseguraba que únicamente se reportaron heridas leves, pese a que no se detalló quién resultó herido, ni cómo, ni el estado actual de las personas.

El avión presentó, al parecer, fallas en su único motor. Foto: Departamento de Policía de Gainesville

No obstante, en entrevista con CBS News, la policía amplió que el piloto y un pasajero a bordo de la aeronave resultaron ilesos, mientras que los conductores de dos carros chocados fueron trasladados al hospital.

Para atender la situación, las agencias de emergencia cerraron la carretera y se advirtió a los conductores sobre largas horas de tráfico mientras se llevaba a cabo la limpieza del lugar y las investigaciones del incidente. Hasta el momento, no se ha informado sobre las razones de aterrizaje de emergencia.

La policía local aseveró que se compartirán más detalles a medida que avancen las investigaciones.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) emitió un comunicado al medio local NTD News en el que contó que el avión, de clase Beechcraft Bonanza BE-35, despegó desde el Aeropuerto Lee Gilmer Memorial, de Gainesville, y se dirigía al Aeropuerto Regional del Condado de Cherokee, en Canton, Georgia.

Helicóptero policial cae en Flagstaff, Arizona, durante respuesta a tiroteo; autoridades investigan

También detalló que minutos después de iniciar el vuelo, el piloto identificó problemas con el motor y optó por regresar a Gainesville para aterrizar a salvo.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
La policía cerró la autopista para la limpieza del lugar y las investigaciones preliminares. Foto: Getty Images

Las investigaciones de las autoridades, en las que participa la Administración Federal de Aviación (FAA), incluyen un seguimiento del vuelo, los registros de mantenimiento del avión, las comunicaciones del tráfico aéreo entre los controladores y el piloto, así como la licencia y la experiencia del piloto.

Algunos testigos compartieron de inmediato imágenes por sus redes sociales del aterrizaje. En algunos comentarios de los lugareños, estos destacan la habilidad del piloto para aterrizar en medio de la autopista sin provocar graves choques.

