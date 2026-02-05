Un helicóptero policial del Departamento de Seguridad Pública de Arizona se estrelló la noche del miércoles en Flagstaff mientras brindaba apoyo aéreo a un operativo por un tiroteo en un vecindario residencial.

Helicóptero policial se estrella durante operativo en Arizona

Un helicóptero de la Arizona Department of Public Safety (AZDPS) se estrelló la noche del miércoles 4 de febrero de 2026, mientras apoyaba una operación policial en el norte de Flagstaff, Arizona (EE.UU.), según reportes oficiales y medios confirmados.

El accidente ocurrió en medio de una intervención por un tiroteo en un vecindario residencial cuando las autoridades intentaban controlar a un sospechoso, informó Newsweek.

Las autoridades locales y estatales confirmaron que el helicóptero estaba proporcionando “apoyo táctico aéreo” a la Policía de Flagstaff y otras agencias durante un incidente que inicialmente involucró disparos en la zona norte de Historic Route66, entre Thomson Street y Mark Lane.

Según fuentes oficiales, el piloto y otro miembro de la tripulación, un trooper/paramédico, murieron en el impacto.

El avión militar-policial se desplomó cerca de las 10 p. m. hora local luego de que se hubiese reportado la presencia de un sospechoso armado.

Testigos locales reportaron haber escuchado múltiples disparos antes de la llegada del helicóptero, y describieron el sonido del impacto como tan fuerte que sacudió sus casas.

Tras el choque, se produjo un pequeño incendio en el bosque cercano, lo que complicó aún más la labor de los equipos de emergencia que acudieron a la escena.

La Policía de Flagstaff confirmó que el sospechoso fue detenido y que no existía una amenaza activa para la comunidad, aunque pidió a los residentes evitar la zona mientras las autoridades continuaban trabajando en la escena del incidente.

También señalaron que ningún oficial resultó herido durante la confrontación con el sospechoso que motivó la respuesta en tierra.

#Arizona DPS #HelicopterCrash (Ranger 56, N562AZ)crashed near Flagstaff Wednesday night amid an officer involved shooting and armed suspect standoff in the Railroad Springs area. Video shows it spinning out of control.Suspect taken into custody;no ground officer injuries reported pic.twitter.com/xyeVAoi3R6 — Thepagetoday (@thepagetody) February 5, 2026

Investigación en curso y reacciones

Las agencias involucradas, incluida la AZDPS, la Federal Aviation Administration (FAA) y la National Transportation Safety Board (NTSB), anunciaron que colaborarán en una investigación para determinar las causas del accidente.

A esta hora no se han detallado públicamente los hallazgos preliminares, y las autoridades no han divulgado más información sobre la identidad de las víctimas.

El suceso se produce en un contexto de preocupaciones sobre la seguridad de operaciones aéreas en Estados Unidos tras otros incidentes recientes de aviación, aunque cada uno con causas diferentes.

Mientras continúan las labores en el lugar del accidente, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del siniestro y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la caída del helicóptero.