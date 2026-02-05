Estados Unidos

Helicóptero policial cae en Flagstaff, Arizona, durante respuesta a tiroteo; autoridades investigan

La aeronave del Departamento de Seguridad Pública de Arizona se estrelló mientras apoyaba un operativo policial en una zona residencial; el sospechoso fue detenido y no hay amenaza activa para la comunidad.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

5 de febrero de 2026, 12:12 p. m.
El helicóptero policial se estrelló mientras brindaba apoyo aéreo a un operativo por un tiroteo en Flagstaff.
El helicóptero policial se estrelló mientras brindaba apoyo aéreo a un operativo por un tiroteo en Flagstaff. Foto: Captura de pantalla X @thepagetody

Un helicóptero policial del Departamento de Seguridad Pública de Arizona se estrelló la noche del miércoles en Flagstaff mientras brindaba apoyo aéreo a un operativo por un tiroteo en un vecindario residencial.

Videos muestran cómo fueron arrastradas por el mar casas en la costa de Carolina del Norte en medio del clima extremo

Helicóptero policial se estrella durante operativo en Arizona

Un helicóptero de la Arizona Department of Public Safety (AZDPS) se estrelló la noche del miércoles 4 de febrero de 2026, mientras apoyaba una operación policial en el norte de Flagstaff, Arizona (EE.UU.), según reportes oficiales y medios confirmados.

El accidente ocurrió en medio de una intervención por un tiroteo en un vecindario residencial cuando las autoridades intentaban controlar a un sospechoso, informó Newsweek.

Las autoridades locales y estatales confirmaron que el helicóptero estaba proporcionando “apoyo táctico aéreo” a la Policía de Flagstaff y otras agencias durante un incidente que inicialmente involucró disparos en la zona norte de Historic Route66, entre Thomson Street y Mark Lane.

Estados Unidos

Tiroteo en Chicago: se registraron más de 50 disparos; las personas que fueron atacadas viajaban con su bebé

Estados Unidos

Alivios para los inmigrantes en EE. UU.: decisiones judiciales en contra de ICE y Donald Trump matiza el tono contra los extranjeros

Estados Unidos

El caso Nancy Guthrie llega a la Casa Blanca: Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales

Estados Unidos

Super Bowl 2026: comerciales que se roban el show antes del partido

Estados Unidos

Estados Unidos e Irán confirman conversaciones nucleares, mientras Trump lanza una advertencia y aumenta la presión militar en la región

Estados Unidos

“La libertad de Cuba está cada vez más cerca”: María Elvira Salazar pronostica el fin del régimen bajo el gobierno de Trump

Estados Unidos

Videos muestran cómo fueron arrastradas por el mar casas en la costa de Carolina del Norte en medio del clima extremo

Deportes

Esto dicen en la prensa internacional por el nuevo equipo de James Rodríguez: “Con diferencia”

Según fuentes oficiales, el piloto y otro miembro de la tripulación, un trooper/paramédico, murieron en el impacto.

El avión militar-policial se desplomó cerca de las 10 p. m. hora local luego de que se hubiese reportado la presencia de un sospechoso armado.

Testigos locales reportaron haber escuchado múltiples disparos antes de la llegada del helicóptero, y describieron el sonido del impacto como tan fuerte que sacudió sus casas.

Tras el choque, se produjo un pequeño incendio en el bosque cercano, lo que complicó aún más la labor de los equipos de emergencia que acudieron a la escena.

La Policía de Flagstaff confirmó que el sospechoso fue detenido y que no existía una amenaza activa para la comunidad, aunque pidió a los residentes evitar la zona mientras las autoridades continuaban trabajando en la escena del incidente.

También señalaron que ningún oficial resultó herido durante la confrontación con el sospechoso que motivó la respuesta en tierra.

Investigación en curso y reacciones

Las agencias involucradas, incluida la AZDPS, la Federal Aviation Administration (FAA) y la National Transportation Safety Board (NTSB), anunciaron que colaborarán en una investigación para determinar las causas del accidente.

A esta hora no se han detallado públicamente los hallazgos preliminares, y las autoridades no han divulgado más información sobre la identidad de las víctimas.

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

El suceso se produce en un contexto de preocupaciones sobre la seguridad de operaciones aéreas en Estados Unidos tras otros incidentes recientes de aviación, aunque cada uno con causas diferentes.

Mientras continúan las labores en el lugar del accidente, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del siniestro y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la caída del helicóptero.

Más de Estados Unidos

x

Tiroteo en Chicago: se registraron más de 50 disparos; las personas que fueron atacadas viajaban con su bebé

Donald Trump y un agente del ICE

Alivios para los inmigrantes en EE. UU.: decisiones judiciales en contra de ICE y Donald Trump matiza el tono contra los extranjeros

Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales para resolver el caso de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie

El caso Nancy Guthrie llega a la Casa Blanca: Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales

Los anuncios del Super Bowl 2026 capturan la atención con creatividad, estrellas y momentos memorables.

Super Bowl 2026: comerciales que se roban el show antes del partido

El helicóptero policial se estrelló mientras brindaba apoyo aéreo a un operativo por un tiroteo en Flagstaff.

Helicóptero policial cae en Flagstaff, Arizona, durante respuesta a tiroteo; autoridades investigan

El escenario se tensó luego de que Estados Unidos dejara abierta la opción militar.

Estados Unidos e Irán confirman conversaciones nucleares, mientras Trump lanza una advertencia y aumenta la presión militar en la región

María Elvira Salazar

“La libertad de Cuba está cada vez más cerca”: María Elvira Salazar pronostica el fin del régimen bajo el gobierno de Trump

x

Videos muestran cómo fueron arrastradas por el mar casas en la costa de Carolina del Norte en medio del clima extremo

x

Crisis en los medios estadounidenses: The Washington Post cierra departamentos y hace despidos masivos

x

Wizards hacen el movimiento de la temporada con Anthony Davis en la NBA: intercambian un jugador a cambio de ocho

Noticias Destacadas